TECDAX - Käufer müssen dranbleiben

TecDAX - WKN: 720327 - ISIN: DE0007203275 - Kurs: 3.052,77 Pkt (XETRA)

Mit Argusaugen dürften momentan viele Marktteilnehmer auf das Kursgeschehen im TecDAX schauen. Bereits Ende November kämpften die Bullen mit dem Widerstandsbereich bei 2967-3050 Punkte und machten dabei eine durchaus gute Figur. Zwar kam es in diesem Widerstandsbereich immer wieder auch zu kurzfristigen Verkäufen, am Ende aber bildete sich lediglich eine bullische Dreiecksformation und genau diese Formation wurde Ende letzter Woche und am Montag relativ deutlich nach oben hin verlassen. Der Index stieg auf ein neues 19-Jahreshoch an und hat damit die Chance, richtig durchzustarten.

Doch ein Fehlausbruch?

Mit den Kursverlusten gestern und auch der heutigen, relativ schwachen Eröffnungsphase wird genau dieses Durchstarten infrage gestellt. Aus der angedachten Dreiecksformation mit Rallyepotenzialen auf 3300-3500 Punkte könnte schnell ein Doppelhoch werden. Diese Kursformation dürften Anleger an dieser Stelle im Chart fürchten, denn mit einer solchen bestünde die Gefahr, dass die Range der letzten Monate weiterhin intakt ist. Fällt der Kurs bestätigend auch noch unter den Support bei 2967 Punkte zurück, dürften Abgaben auf 2845 und später bei 2700 Punkte folgen.

Mit Blick auf dieses bärische Szenario wäre es also wichtig, die Zügel auf der Käuferseite jetzt nicht zu locker zu lassen. Die Bullen sollten dran bleiben und möglichst schnell weiter Druck machen. Mit einem anschließend neuen Hoch könnten die aktuellen Kursverluste noch als Pullback an die alte Dreiecksformation bzw. den alten Widerstandsbereich bei 3050 Punkte gewertet werden.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt 14 Tage kostenlos testen!

TecDAX

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)