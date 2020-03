U.S. Banks Index: So, was das nicht geplant!

Bis Ende 2009 lief es für den US-Bankensektor noch vergleichsweise gut, das Barometer versuchte sich gerade über seine Jahreshochs aus 2018 von 517,84 Punkten hinwegzusetzen. Zeitweise gelang dies auch, allerdings machte die Corona-Panik an den Finanzmärkten einen dicken Strich durch die Rechnung und schicke das Barometer sogar aus einer mehrjährigen Handelsspanne auf rund 330 Punkte abwärts. Damit ist der Index direkt in den ersten Unterstützungsbereich aus 2016 zurückgefallen. Nur dieser könnte jetzt noch für eine Rückkehr zurück in die vorherige Handelsspanne sorgen, sofern dies noch in dieser Woche geschieht. Anderenfalls müssten sich Investoren auf weitere Kursabschläge einstellen.

Gradwanderung

Zu Beginn dieser Handelswoche sah es an den Börsen noch düster aus, am Dienstag versuchen die Finanzmärkte jedoch eine klare Trendwende zu vollziehen. Für den US-Bankensektor bedeutet dies zunächst einen potenziellen Aufschwung, aber erst oberhalb von 360 Punkten dürfte die Panik weiter abnehmen und Kursgewinne zurück an 385,67 Punkte erlauben zu vollziehen. Spätestens an dem Zweifachwiderstand von grob 406,45 Punkten muss jedoch wieder mit merklichen Gewinnmitnahmen gerechnet werden. Für eine nachhaltige Entspannung müsste hingegen das Niveau von mindestens 470 Punkten zurückerobert werden. Verbleibt der US-Bankenindex hingegen auf Wochenschlusskursbasis unter 360 Punkte, müssen weitere Abschläge in Richtung 300 Punkte und somit das mittlere Kursniveau aus 2016 einkalkuliert werden. Darunter dürften nur noch die Verlaufstiefs aus dem gleichen Jahr um 252,44 Punkten für Abhilfe sorgen.

U.S. Banks Index (Wochenchart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 340,00 // 347,07 // 360,00 // 367,18 // 372,48 // 380,00 Punkte Unterstützungen: 328,74 // 319,91 // 309,21 // 303,41 // 300,00 // 290,06 Punkte

Fazit

Sämtliche Positionierungen an den Finanzmärkten zur aktuellen Zeit sind hochspekulativ. Allerdings könnte ein Kursanstieg des US-Bankensektors über 360 Punkte tatsächlich zurück an den nächsten Widerstand von 385,67 Punkten aufwärts führen, darüber sogar an 406,45 Punkte aufwärts reichen. Für diese kurze Wegstrecke würde sich durchaus ein Long-Engagement anbieten, von dem dann überdurchschnittlich profitiert werden kann. Die Risiken liegen allerdings klar auf der Hand, bis zum Ende dieser Handelswoche und somit einer eindeutigen Entscheidung kann noch viel passieren.

