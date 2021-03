Vorbörse: Dow legt mit Rekordhoch vor, Dax zieht wohl nach – Nasdaq wieder mit schweren Stand

DEUTSCHLAND: – REKORDJAGD GEHT WEITER – Der Dax dürfte am Donnerstag das vierte Rekordhoch in Folge erreichen. Der Broker IG taxiert den Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 14.588 Punkte. Tags zuvor hatte er nach den Rekorden am Montag und Dienstag einen Höchststand von 14.560 Punkten erreicht. An der Wall Street hatte der Dow Jones Industrial vorgelegt. Er war erstmals über 32.300 Punkte geklettert. Das lange erwartete gewaltige Konjunkturpaket des US-Präsidenten Joe Biden zur Bewältigung der Corona-Krise ist beschlossene Sache. Trotz leichter Gewinnmitnahmen im späteren Handel blieb dem Dow letztlich ein deutliches Kursplus. Anders als an der Tech-Börse Nasdaq, wo sich die weitere Erholung letztlich in Luft auflöste.

USA: – DOW MIT REKORDHOCH – Jüngste US-Inflationsdaten haben die Anleger am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte beruhigt. Der Dow Jones Industrial kletterte den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch. Zum Börsenschluss gewann der US-Leitindex noch 1,46 Prozent auf 32.297,02 Punkte. Die Anteile des Flugzeugherstellers Boeing knüpften an der Index-Spitze mit plus 6,4 Prozent an ihren starken Vortag an. Der Trend zu Papieren der „Old Economy“ beziehungsweise zu Value-Titeln – also Aktien mit Aufholpotenzial – hielt an.

Die Technologie-Börse Nasdaq bremste dies am Mittwoch gleichwohl nicht allzu sehr. Nach der imposanten Vortageserholung schwankten dort die Kurse zwischen Plus und Minus, am Ende des Tages gab der Nasdaq 100 um 0,33 Prozent auf 12.752,07 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,60 Prozent auf 3898,81 Punkte zu.

ASIEN: – DEUTLICHE KURSGEWINNE – Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag deutliche Kursgewinne verzeichnet. Das grüne Licht für das US-Konjunkturprogramm sorgte auch in Asien für Rückenwind. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent höher. Der CSI-300-Index mit den 300 größten Unternehmen, die an Chinas Festlandsbörsen gelistet sind, gewann zuletzt 2,04 Prozent und in Hongkong legte der Hang Seng um 1,03 Prozent zu.

DAX 14540,25 0,71%

XDAX 14564,15 0,81%

EuroSTOXX 50 3819,92 0,89%

Stoxx50 3270,51 0,62%

DJIA 32297,02 1,46%

S&P 500 3898,81 0,60%

NASDAQ 100 12752,07 -0,33

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 171,43 -0,02%

DEVISEN: – WARTEN AUF EZB – Der Euro hat sich am Donnerstag vor der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1922 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,1892 Dollar festgesetzt.

Am Markt warten die Anleger auf geldpolitische Entscheidungen der EZB, deren Veröffentlichung am frühen Nachmittag auf dem Programm seht. Allgemein werden keine Zinsänderungen oder Änderungen an den Kaufprogrammen für Anleihen erwartet.

Die Sitzung der Notenbank steht ganz unter dem Eindruck steigender Anleiherenditen und höherer Inflationserwartungen. Einige Notenbankvertreter haben mehrfach deutlich gemacht, dass ihnen die Entwicklung nicht gefällt und sie für günstige Finanzierungsbedingungen in der Pandemie sorgen wollen.

Euro/USD 1,1922 -0,05%

USD/Yen 108,7770 0,37%

Euro/Yen 129,6840 0,33%

ROHÖL: – ANSTIEG – Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Vortag angeknüpft. Marktbeobachter erklärten den jüngsten Anstieg der Ölpreise mit der Entwicklung der Lagerbestände in den USA. Am Morgen wurde Rohöl aus der Nordsee der Sorte Brent bei 68,30 US-Dollar je Barrel (159 Liter) gehandelt und damit 40 Cent höher als am Mittwoch. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 44 Cent auf 64,88 Dollar.

Am Markt wurde auf einen starken Rückgang der Reserven an Benzin in den USA verwiesen. Nach Angaben der US-Regierung vom Mittwoch waren die Benzinreserven in der vergangenen Woche um fast zwölf Millionen Barrel gefallen und damit viel stärker als Analysten erwartet hatten. Sinkende Benzin-Reserven können ein Hinweis auf eine stärkere Nachfrage sein. Allerdings wurde auch gemeldet, dass die amerikanischen Reserven an Rohöl stärker als erwartet gestiegen waren.

Die amerikanischen Lagerdaten sorgten am Ölmarkt zunächst für deutliche Preisschwankungen. Letztlich sind die Preise aber gestiegen, wobei der Zuwachs der Rohölreserven den Preisanstieg gedämpft haben dürfte, hieß es von Experten. Wegen eines starken Wintereinbruchs in Teilen der USA gelten die Lagerdaten derzeit allerdings als verzerrt.

Brent 68,33 +0,43 USD

WTI 64,88 +0,44 USD

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

– BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 106 (109) EUR – ‚HOLD‘

– BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR BASF AUF 94 (92) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 100 (101) EUR – ‚MARKET-PERFORM‘

– COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 53 (51) EUR – ‚BUY‘

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 85,50 (83) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 67 (61) EUR – ‚HOLD‘

– EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 300 (280) EUR – ‚IN-LINE‘

– GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 335 (325) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES HEBT HENKEL AUF ‚BUY‘ (HOLD) – ZIEL 110 (89) EUR

– JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR KLÖCKNER & CO AUF 11,10 (10,20) EUR – ‚BUY‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 10 (9) EUR – ‚UNDERPERFORM‘

– UBS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 358 (338) EUR – ‚BUY‘

– JEFFERIES STARTET INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES MIT ‚BUY‘ – ZIEL 155 USD

– CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ORACLE AUF 77 (75) USD – ‚OUTPERFORM‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR INDITEX AUF 28 (26) EUR – ‚EQUAL WEIGHT‘

– BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 12080 (11990) PENCE – ‚OVERWEIGHT‘

– BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2520 (2810) CHF – ‚UNDERPERFORM‘

– CREDIT SUISSE SENKT WARTSILA AUF ‚UNDERPERFORM‘ (NEUTRAL) – ZIEL 7,80 EUR

– CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AMS AUF 23 (27) CHF – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 160 (145) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 5,10 (5) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 60 (55) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 14,50 (14) CHF – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 430 (410) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ING AUF 11 (10) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR ONESAVINGS BANK AUF 560 (500) PENCE – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR PARAGON AUF 480 (410) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 3,10 (3) EUR – ‚OUTPERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 16 (15) CHF – ‚SECTOR PERFORM‘

– RBC HEBT ZIEL FÜR VIRGIN MONEY AUF 150 (145) PENCE – ‚SECTOR PERFORM‘

TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Meyer Burger, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 02/21

07:00 DEU: K+S, Jahreszahlen

07:00 DEU: Lanxess, Jahreszahlen

07:30 DEU: Stada, Jahreszahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.00 h)

07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen

07:30 FIN: Ferratum, Jahreszahlen

07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

11:00 DEU: Salzgitter, Hybrid-Pressekonferenz „Windwasserstoff Salzgitter“ mit Ministern und Vorständen der Salzgitter, Eon, Avacon, Linde, Salzgitter

11:00 DEU: Frankfurter Volksbank und Taunus Sparkasse Online-Pk zur Zwischenbilanz ihres gemeinsamen Filialnetzes („Finanzpunkte“)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

ITA: De Longhi, Jahreszahlen

USA: T-Mobile US Virtual Analyst Day

TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 02/21

08:00 DEU: Arbeitskosten Q4/20

08:00 TUR: Leistungsbilanz 01/21

08:00 ROU: Verbraucherpreise 02/21

09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen 03/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (Pk 14.30 h mit Präsidentin Christine Lagarde)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Internationalen Tourismus-Börse ITB (online), Berlin

09:00 DEU: Scandlines, Online-Jahres-Pk im Rahmen der ITB 2021

09:30 DEU: Tagung „Zukunft Stahl“ (online) des „Handelsblatts“ u.a. mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)

14:30 DEU: Bundesgerichtshof urteilt über Revisionen im Prozess um Waffenlieferungen von Heckler & Koch nach Mexiko, Karlsruhe

EUR: EU-Arzneimittelbehörde EMA entscheidet über Johnson & Johnson-Impfstoff

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

Prognose Vorwert

EUROZONE

13.45 Uhr

Europäische Zentralbank (EZB)

Zinsentscheidung

Hauptrefinanzierungssatz 0,00 0,00 Spitzenrefinanzierungssatz 0,25 0,25

Einlagensatz -0,50 -0,50

(Pk 14.30 Uhr)

GROSSBRITANNIEN

— keine entscheidenden Daten erwartet —

USA

14.30 Uhr

Erstanträge Arbeitslosenhilfe 725.745

(Vorwoche, in Tsd)

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: H-AB / shutterstock.com