VW will 2020 trotz Corona-Virus nicht komplett abschreiben

Hamburg (Reuters) - Volkswagen will das Geschäftjahr trotz europaweiter Produktionsunterbrechungen wegen der Virus-Pandemie noch nicht in den Wind schreiben.

"Wir wollen das Jahr nicht komplett abschreiben", sagte Finanzvorstand Frank Witter am Dienstag während einer im Internet übertragenen Bilanzpressekonferenz. Er verwies auf das Geschäft in China, dass sich nach einem rasanten Einbruch im Februar inzwischen wieder erhole. Er gehe davon aus, dass die Pkw-Nachfrage auf dem für Volkswagen besonders wichtigen Markt bald wieder zu alter Stärke zurückkehren werde.

Wenn die Erholung in Europa nach dem ähnlichen Muster verlaufe, sei das Jahr womöglich noch zu retten. Vorhersagen lasse sich dies allerdings nicht, da die vollen Auswirkungen der Epidemie hierzulande noch nicht absehbar seien. Volkswagen verfüge über ein ausreichendes Liquiditätspolster, um die Krise heil zu überstehen.

Vorstandschef Herbert Diess fügte hinzu, Volkswagen werde die für das Erreichen der Klimaziele in Europa kritischen Jahre 2020/21 dazu nutzen, um Synergien in dem Konzern besser zu nutzen. Er lies offen, ob damit auch weitere Einsparungen verbunden sein werden. Diess sagte, VW sei bei seinen Pläne zur Elektrifizierung im Plan. Es sei nicht geplant, wegen der Belastungen durch das Coronavirus Investitionen umzulenken. Die zunächst für zwei Wochen geplanten Werksschließung in Europa wollen die Wolfsburger für die Mitarbeiter in Deutschland mit Kurzarbeit abfedern.