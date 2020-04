Wochenausblick: DAX leichter. Datenreigen und Notenbanken im Blickpunkt!

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche stellten sich 9 der 30 DAX®-Titel gegen den Trend. Mit einem Plus von 11 Prozent setzte sich die Aktie von Wirecard an die Spitze. Der Bezahlspezialist wird kommende Woche Zahlen vorlegen. Zudem werden die Ergebnisse der Sonderprüfung erwartet. Ebenfalls gefragt waren Gesundheitsaktien wie Fresenius, Fresenius Medical Care und Merck. Weiter unter Druck waren hingegen die Anteilsscheine von Lufthansa und MTU Aero Engines. Beide Unternehmen werden in den nächsten Tagen ebenfalls (finale) Zahlen vorlegen.

In der zweiten Reihe standen erneut Online-Dienstleister wie Delivery Hero und HelloFresh sowie Medizintechnikunternehmen wie Sartorius und Siemens Healthineers hoch im Kurs. Analog zu den Standardwerten mussten jedoch auch die Nebenwerte mehrheitlich Federn lassen.

In den USA waren ebenfalls deutlich mehr Verlierer als Gewinner zu beobachten. Empfindlich unter Druck gerieten unter anderem Gilead Science, Micron Technologies und Tesla. Gefragt waren hingegen eBay und Facebook. In der mehrheitlich schwachen Woche bewiesen einmal mehr der BANG-Index mit vier Goldminenunternehmen und der European Biotech Index relative Stärke und konnten sich deutlich verbessern. Zum Global Hydrogen Index und zahlreichen weiteren interessanten Themen finden Sie in unserem heute erschienen Onemarkets Magazin jede Menge Informationen.