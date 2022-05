Deutsche Telekom - Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt!

Anhand von insgesamt sieben, mehrheitlich trendfolgenden, technischen Kriterien filtern wir regelmäßig die 160 deutschen Standardwerte aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Die Aktie der Deutschen Telekom macht aktuell bei dieser quantitativen Auswertung eine überzeugende Figur. Charttechnisch kommt eine extrem spannende Ausgangslage hinzu. Zunächst sorgte der Rückschlag der letzten Monate für einen klassischen Pullback an den Abwärtstrend seit Mai 2017 (akt. bei 15,39 EUR). Dadurch wird nicht nur der vorangegangene Trendbruch bestätigt, sondern es liegt auch eine klassische Flaggenkonsolidierung vor. Gleichzeitig schickt sich der Telekomtitel an, die entscheidende Widerstandszone aus den Hochs der letzten beiden Dekaden zwischen 16,90 EUR und 18,14 EUR endgültig zu lüften. Eine erfolgreiche Weichenstellung käme einem echten Befreiungsschlag gleich, denn dann können Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung seit Anfang des Jahrtausends als große Bodenbildung interpretieren (siehe Chart). Einen Fingerzeig in diese Richtung liefert die o. g. Flagge. Per Saldo gehen derzeit bei der Telekom-Aktie also die objektive Auswertung anhand unseres Selektionsmodells und die konstruktive charttechnische Ausgangslage Hand in Hand.

Deutsche Telekom (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Telekom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

