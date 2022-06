PayPal - Indikatoren machen Mut

Seit August 2021 musste die PayPal-Aktie einen beispiellosen Kursverfall von rund 310 USD auf unter 75 USD hinnehmen. Vor allem die aktuelle Indikatorenkonstellation macht inzwischen aber Mut, dass Anlegerinnen und Anleger das Schlimmste überstanden haben. Schließlich hat der MACD auf sehr niedrigem Niveau gerade ein neues Einstiegssignal generiert. Noch prägnanter ist aktuell die Situation beim RSI: Zum einen notiert der Oszillator im überverkauften Terrain, zum anderen bildet der Indikator eine positive Divergenz aus. Als Sahnehäubchen bahnt sich im Verlauf des RSI eine Bodenbildung in Form einer S-K-S-Formation an (siehe Chart). Im eigentlichen Kursverlauf kommt aktuell die Rückeroberung des „Corona-Tiefs“ vom März 2020 bei 82,07 USD hinzu. Damit ist möglicherweise der Startschuss für eine technische Aufwärtsreaktion gefallen. Das Tief vom März bei 92,25 USD steckt dabei ein erstes Erholungsziel ab, ehe die Kurslücke auf Tagesbasis bei 105,95/107,75 USD wieder auf die Agenda rückt. Auf der Unterseite bietet sich – je nach Risikoneigung – entweder das o. g. Corona-Tief oder aber das jüngste Verlaufstiefs bei 71,83 USD als Stop-Loss an.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

