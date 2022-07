SAP mit starken Wachstumsaussichten im Cloudgeschäft

Werbung. Die größte europäische Softwareschmiede SAP, die in diesem Jahr ihr 50. Firmenjubiläum feierte, setzt auf Wachstum und will vor allem das Cloudgeschäft stark ausbauen. Gut ein Drittel der Umsätze entfielen 2021 auf diesen Bereich. Gegenüber dem Vorjahr konnte SAP 2021 die Umsätze im Cloudgeschäft um 16,6 Prozent steigern. Im Softwaresupport erwirtschaftete SAP rund 41 Prozent des Umsatzes, der Rest entfällt auf die Bereiche Softwarelizenzen sowie Services.

Die Walldorfer wollen im laufenden Jahr rund 78 Prozent der Umsätze im Cloudgeschäft und Softwaresupport erzielen, da die beiden wichtigsten Geschäftsbereiche zuverlässige und gut kalkulierbare Erträge liefern. Bis 2025 soll der Konzernumsatz, der Ende 2021 knapp 28 Milliarden betrug, auf 36 Milliarden Euro steigen und der freie Cashflow rund acht Milliarden Euro erreichen. Das klingt gut, allerdings ist zu bedenken, dass SAP für das laufende Geschäftsjahr mit einem operativen Ergebnis von „nur“ 7,8 bis 8,25 Milliarden Euro rechnet, was gegenüber dem Vorjahr (8,23 Milliarden Euro) stagnierende oder leicht schwächere Zahlen bedeutet. Doch die Kosten sind hoch, das Cloudgeschäft ist hart umkämpft. SAP rangiert international nicht auf den vorderen Rängen und investiert viel Geld in Marketing sowie den Ausbau der Cloud-Technologie.

Mit einer Basis von 400.000 Kunden hat SAP aber gute Voraussetzungen, seine Ziele zu erreichen. Doch bis dahin müssen Anleger mit Unwägbarkeiten rechnen. Denn im laufenden Geschäftsjahr belastet das Russland-Geschäft und eine konjunkturelle Schwäche dürfte auch an SAP nicht spurlos vorübergehen. Vor diesem Hintergrund können Anleger sowie die Besitzer von SAP-Aktien auch Anlagealternativen wie DuoRendite Aktienanleihen Pro in Erwägung ziehen. Diese Papiere bringen sichere Zinsen und ein Risikopuffer kann vor Verlusten schützen.

Zweimal 3,40 Prozent p.a. Festzins und Teilrückzahlung nach einem Jahr

Die zwei jährlichen Zinsbeträge der DekaBank 3,40 % SAP DuoRendite Aktienanleihe Pro 08/2024 (WKN DK060H) werden unabhängig von der Kursentwicklung der SAP-Aktie und unter Verwendung eines konstanten Zinssatzes in Höhe von 3,40 Prozent p.a. gezahlt. Dieser Zinssatz wird zunächst auf den gesamten Nennbetrag von 1.000,00 Euro bezogen. Da am 09.08.2023 zusammen mit der ersten Zinszahlung auch der halbe Nennbetrag marktunabhängig zurückgezahlt wird, ist der zu verzinsende maßgebliche Nennbetrag in der zweiten Hälfte der Laufzeit auf 500,00 Euro je Anleihe reduziert. Damit potenzielle Anleger diese zweite Hälfte des Nennbetrags nach zwei Jahren ebenfalls vollständig zurückerhalten, muss die SAP-Aktie bei der finalen Bewertung am 02.08.2024 auf oder über der Barriere von 75,00 Prozent des Startwerts schließen. Hierbei entspricht der Startwert dem Aktienschlusskurs vom 05.08.2022.



Andernfalls führt ein SAP-Schlusskurs am Bewertungstag unterhalb der Barriere zur Rückzahlung durch eine Andienung der Referenzanzahl an SAP-Aktien je Anleihe. Der Aktienkurs liegt in einem solchen Fall mehr als 25,00 Prozent unter dem Startwert, sodass bezüglich der zweiten Hälfte des investierten Nennbetrags ein entsprechender Verlust entsteht. Dieser wird bei Verkauf der angedienten Aktien realisiert. Die übertragenen SAP-Aktien könnten sogar wertlos geworden sein, sodass auch ein Totalverlust des halben Nennbetrags aufgrund der Marktrisiken möglich ist. Zudem ist das Emittentenrisiko zu beachten, das den gesamten Nennbetrag von 1.000,00 Euro sowie die beiden Zinszahlungen betrifft. Dies bedeutet, dass insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 18.07.2022 bis 05.08.2022, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-21“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK060H3_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Hussam Masri leitet den Aus- und Aufbau des strategisch wichtigen Bereichs „Private Banking und Wealth Management“ und zeichnet in dieser Funktion für die Einheiten Vertrieb Private Banking, Wealth Management, Vertriebsstrategie Private Banking, Produktspezialisten sowie das Zertifikategeschäft und die Produktvermarktung für die Deka-Gruppe verantwortlich.