Ölpreis - WTI - Die entscheidende Stellschraube

Der Ölpreisanstieg im bisherigen Jahresverlauf gipfelte in einem ersten Verlaufshoch im März bei gut 130 USD und einem zweiten „Echo-Hoch“ bei 123,68 USD. Seither konsolidiert das „schwarze Gold“ die aufgelaufenen Kursgewinne. Per Saldo ergibt sich dadurch eine äußerst spannende Chartkonstellation, denn der Ölpreis bewegt sich derzeit im Spannungsfeld zwischen einem drohenden Doppeltop und dem Abschluss des jüngsten Kräftesammelns auf Basis einer wichtigen Kernunterstützung (siehe Chart). Die Tiefpunkte der letzten Monate bei rund 93 USD bilden dabei die entscheidende Schaltstelle. Nicht zuletzt der in der letzten Woche ausgebildete Innenstab unterstreicht nochmals die Bedeutung dieser Haltemarke. Um eine Trendwende zum Negativen zu vermeiden, gilt es in Zukunft also unbedingt, die Schlüsselmarke von 93 USD zu verteidigen. Ansonsten wäre die Ölpreisrally seit dem Frühjahr 2020 zunächst beendet. Dagegen würde ein Anstieg über die Marke von 105 USD – gleichbedeutend mit der „bullishen Auflösung“ des o. g. Innenstabs – für ein Abprallen an der diskutierten Unterstützung und ein Ende der jüngsten Korrekturbewegung sprechen.

Ölpreis - WTI (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Ölpreis - WTI

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.