Philadelphia Semiconductor Index - Vor dem entscheidenden Befreiungsschlag?

Bei den im Philadelphia Semiconductor Index zusammengefassten Halbleiterwerten handelt es sich um eine absolute Schlüsselbranche. Für Anlegerinnen und Anleger lohnt ich deshalb in regelmäßigen Abständen der Blick auf deren Kursverlauf. Anfang Juli hat der sog. SOX exakt auf Basis der massiven Kreuzunterstützung aus dem Aufwärtstrend seit 2016, der Parallelen zum mittelfristigen Korrekturtrend seit Beginn des Jahres und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 2.422/2.386/2.343 Punkten) die Kurve bekommen. Diese Entwicklung schlägt sich auch im Verlauf verschiedener Indikatoren nieder. Hervorheben möchten wir dabei das gerade entstehende MACD-Kaufsignal bzw. den Bruch des seit November vergangenen Jahres bestehenden Baissetrends im Verlauf des RSI. Was aus charttechnischer Sicht jetzt noch fehlt, ist ein Sprung über den o. g. Korrekturtrend seit Jahresbeginn (akt. bei 3.029 Punkten). Schließlich würde die Kursentwicklung der letzten Monate dann eine klassische Flagge bilden (siehe Chart). Damit sind die großen charttechnischen Stellschrauben für eine Rückkehr in die Erfolgsspur bzw. eine Wiederaufnahme des Abwärtsmodus für einen absoluten Schlüsselchart definiert.

Philadelphia Semiconductor Index (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Philadelphia Semiconductor Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

