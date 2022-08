Nasdaq-100 Index® - MACD-Knalleffekt: Marktbreite mit Ausrufezeichen!

Mit Hilfe der Technischen Analyse können Anlegerinnen und Anleger schnell eine Vielzahl von Aktien untersuchen. Das ist einer der ganz entscheidenden Vorteile unserer Analysemethode, denn auf dieser Basis kann die grundsätzliche Marktverfassung bewertet werden: Handelt es sich um eine gute Börsenphase oder eher um eine herausfordernde Periode, in der der Wind auch mal von vorne kommt. Letzteres war im bisherigen Jahresverlauf 2022 gegeben, doch in den letzten Tagen konnten wir auf Einzeltitelebene regelmäßig von MACD-Kaufsignalen auf historisch niedrigem Niveau berichten. Die Kombination dieser beiden Betrachtungswinkel hat uns zu folgender Auswertung inspiriert: Wir haben untersucht wie viele Einzelwerte aus dem Nasdaq-100® derzeit auf Wochenbasis ein MACD-Kaufsignal aufweisen. Die starke Juli-Performance (+13 %) – übrigens die beste Monatsentwicklung seit April 2020 – sorgt hier für einen echten Knalleffekt, denn mittlerweile hat der Trendfolger bei 80 % aller Nasdaq-100®-Mitglieder für ein positives Schnittmuster gesorgt. Das äquivalente Signal liegt übrigens auch beim Mutterindex selbst vor. Die Marktbreite hat sich in den letzten Wochen somit gleichermaßen spürbar wie nachhaltig verbessert.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

