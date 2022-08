Green Tech Index kratzt am Jahreshoch!

Der Global Green Technologies Index legte seit dem Junitief bereits über 20 Prozent zu und es fehlen nur noch wenige Punkte bis zum Jahreshoch von Anfang Januar 2022. Die Gründe für die relativ gute Entwicklung sind vielseitig. Starken Einfluss hat die Politik. Sowohl in Europa als auch in den USA wurden in den zurückliegenden Monaten weitere milliardenschwere Klimapakete geschnürt. Allen voran Deutschland und die EU wollen mit milliardenschweren Investitions- und Förderprogrammen, die Energiewende und damit die Abkehr von fossilen Brennstoffen beschleunigen. Zuletzt gab es auch gute Nachrichten aus den USA. Das Klimapaket von US-Präsident Joe Biden in Höhe von 370 Milliarden US-Dollar wurde kürzlich vom Senat abgesegnet. Nun fehlt nur noch die Zustimmung des Repräsentantenhauses. Der Global Green Technologies Index geht jedoch längst über den Bereich der erneuerbaren Energien hinaus.