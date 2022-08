DAX weiter im Abwärtstrend, Erzeugerpreise machen Angst, Aktien: BASF, Meta, Intel, BVB und Inditex

Der DAX hat den Vortag mit mehr als 2 Prozent Minus abgeschlossen und damit einen weiteren harten Schritt in Trendrichtung zur 13.000 unternommen. Zum Handelsstart am Dienstag ist der Index weiter unter Druck und markiert zur Eröffnung neue Monatstiefs. Dabei springt die Volatilität deutlich an.

Genau das sind die Themen am Morgen mit Daniel Saurenz, der vorrangig auf die Vola-Marken und natürlich auch auf die Erzeugerpreise zu sprechen kommt. Diese waren über 30 Prozent mit Bezug zum Vorjahr angestiegen und deuten auf weiterhin hohe Inflation hin.

Passend dazu ist die Aktie von Inditex im Gespräch verankert. Als Anbieter bei Gewerbeflächen könnte es vor allem im Herbst und Winter zu einem schwierigen Umfeld kommen, da die Konsumneigung Prognosen zufolge, weiter abflacht.

Abflachen wird auch die Gaslieferung aus Nordstream 1. Hier sind weitere Wartungen angesetzt. Wie kommt BASF damit klar? Dieses Thema ist noch aus der "realen" Welt entnommen, bevor wir in das Metaverse eintauchen. Meta Platforms und das erste Avatar vom Gründer Mark Zuckerberg sind das nächste Thema. Wir werfen gemeinsam einen Blick auf die Optik und auch die Kosten des "Projekts". Ob sich dies durchsetzt?

Entsprechende Rechenkapazitäten braucht es, sodass Intel womöglich ein spannender Kandidat auf mittelfristige Sicht ist.

Zuletzt ist auch der BVB Teil des Interviews, da die Aktie in Abhängigkeit des internationalen Wettbewerbs erst einmal in Deckung geht. Fussballexperte Daniel hat dazu auch eine persönliche Meinung :-)

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag. Folgende Kanäle stehen für vertiefende Informationen für Sie bereit:

Guidants (Charting & News): https://go.guidants.com/?locale=de#c/ls-exchange

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Finance/LS-Exchange-111353983849072/

Instagram: https://www.instagram.com/ls_exchange/

Twitter: https://twitter.com/LangUndSchwarz

Spotify: https://open.spotify.com/show/5iRBVEkjYAtpCPUxmZ61Hr

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/ls-exchange/id1525880062

Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/6c732cde-3471-4a88-a441-2042200f3cf5/ls-exchange

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/1576872

#DAX #metaplatforms #bvbnews #intel #Finanzen #Aktien

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.