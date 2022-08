DAX mit Aufschlag, NVIDIA und Delivery Hero Quartalszahlen, Chance bei Silber

Der DAX startete nach den BIP-Daten am Morgen sehr fest und lief bis in den 13.360er-Bereich. Ab dort trat eine erneute Schwäche ein, die wie an den Vortagen nun ebenso zu einem neuem Tagestief führte. Aktuell stehen wir knapp über 13.200 Punkten und damit auf dem Schlusskursniveau vom Mittwoch.

Wie ist dies zu werten und wie war der ifo Geschäftsklimaindex um 10.00 Uhr? Darüber spricht Andreas Bernstein heute mit Ingmar Königshofen und blickt kritisch auf das US-Sentiment, was wieder einen Abschwung aufzeigt.

Einen Abschwung verzeichnet auch Delivery Hero. Auch wenn man sich an das Minus bei den Geschäftszahlen womöglich gewöhnt hat, ist die Meldung über 1,5 Milliarden Euro Quartalsverlust vom Markt negativ aufgenommen worden.

Das gleiche gilt für die NVIDIA-Zahlen. Ein starker Umsatz- und Gewinnrückgang wurde vermeldet und beim Ausblick auf die schwierige Gesamtsituation verwiesen. Die Aktien verloren nachbörslich bereits 5 Prozent. Wie steht der Eurokurs und was gibt es für weitere Ziele?

Als weitere Assettklasse blicken wir heute auf den Silberpreis und geben konkrete Ideen für das Trading im Edelmetallmarkt. Saisonalität spielt hier immer wieder eine große Rolle, wie Ingmar Königshofen resümmiert.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag. Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

Das vollständige Video finden Sie hier:

