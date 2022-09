Tesla - Ultimative Weggabelung

Seit Anfang 2021 bewegt sich die Tesla-Aktie unter dem Strich seitwärts. Aufgrund dieser Pendelbewegung hat sich der Titel in eine extrem spannende charttechnische Entscheidungssituation hineinmanövriert. Doch der Reihe nach: Für eine positive Weichenstellung ist ein Sprung über den Kreuzwiderstand aus der 50-Wochen-Linie und dem kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 297,71 USD bzw. 314,19 USD) notwendig, denn dann könnte die gesamte Verschnaufpause der letzten Monate letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden (siehe Chart). Andererseits gilt es, die leicht steigende Nackenzone einer vermeintlichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 220/210 USD zukünftig nicht zu unterschreiten. Ansonsten müssten Anlegerinnen und Anleger bei dem Autotitel von einer oberen Trendwende ausgehen. Zusätzlich läuft das Papier in ein charttechnisches Dreiecksmuster hinein. Als Vorbote einer drohenden oberen Umkehr dient u. E. ein Bruch des im Herbst 2019 etablierten Haussetrends (akt. bei 250,97 USD). In der Summe sollte sich die Seitwärtsphase der letzten 20 Monate nicht mehr allzu lange fortsetzen. Vielmehr steuert die Tesla-Aktie auf eine mittelfristige Entscheidungssituation zu.

Tesla (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.