DAX® - Rolle rückwärts

Trotz des Feiertages in den USA (Labor Day) erlebte der DAX® gestern alles andere als einen ruhigen Wochenauftakt. Vielmehr vollzieht das Aktienbarometer derzeit eine echte Achterbahnfahrt. So ging es nach dem Kursplus von gut 400 Punkten vom vergangenen Freitag gestern wieder um rund 300 Punkte gen Süden. Letzteres muss dabei fast schon als Erfolg verbucht werden, denn damit konnten sich die deutschen Standardwerte um fast 150 Punkte vom Tagestief (12.617 Punkte) erholen. Dennoch definiert das zuletzt genannte Level zusammen mit dem Freitagstief (12.604 Punkte) einen wichtigen Signalgeber. In der aktuell saisonal herausfordernden Phase dürfte dessen Unterschreiten den Grundstein für einen Stresstest der bisherigen Jahrestiefs bei rund 12.400 Punkten legen. Das bringt uns unmittelbar zum nächsten Schlüssellevel. Schließlich hätten Anlegerinnen und Anleger unter der Marke von 12.400 Punkten nicht nur ein neues Verlaufstief zu beklagen, sondern dann müsste die Kursentwicklung der letzten Monate zudem als absteigendes Dreieck interpretiert werden. Für eine kurzfristige Stabilisierung ist dagegen zumindest eine Rückeroberung der horizontalen Barrieren bei gut 13.000 Punkten nötig (siehe Chart).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.