DAX® - 13.050 Punkte im Fokus

Die Kursverluste zu Handelsbeginn konnte der DAX® gestern im Tagesverlauf wieder wettmachen. Dank dieser Entwicklung steht bei dem Aktienbarometer sogar ein „bullish engulfing“ und ein Tagesschlusskurs oberhalb der Marke von 12.900 Punkten zu Buche. Zusammen mit dem am Montag ausgeprägten „Hammer“-Umkehrmuster dokumentiert dieses Verhaltensmuster den laufenden Stabilisierungsversuch. An dieser Stelle kommen die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 13.050 Punkten ins Spiel. Ein Spurt über diese Hürde würde dem laufenden Stabilisierungsprozess zusätzlichen Nachdruck verleihen, denn dann könnten Anlegerinnen und Anleger in der niedrigeren Zeitebene auf Stundenbasis von einer abgeschlossenen Bodenbildung ausgehen. Gemäß der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) ist das Sentiment inzwischen wieder recht einseitig. 53,3 % Bären unter den US-Privatanlegern stehen nur noch 18,1 % Bullen gegenüber. Die schlechte Stimmung ist ein eher unterstützender Faktor. Auf der Unterseite gilt es beim DAX® dagegen, die jüngsten beiden Verlaufstiefs bei 12.617/12.604 Punkten zu verteidigen, denn ein Bruch dieser Rückzugsmarken würde den beschriebenen Stabilisierungsversuch zunichtemachen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.