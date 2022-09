Apple stellt das iPhone 14 vor. Thomas Rappold: "Das versteckte "One more Thing" bei Apple war die Notfall-Kommunikation auf Satelliten-Basis. - Ich bezeichne das auch "Weg-Emanzipation" von den Mobilfunkprovidern. Software ist Eating the World."

Werbung

iPhone 14 jetzt mit eSim-Karte - Mehr Babys durch Apple? Was war das versteckte "One more Thing" beim Apple Pow-Wow?



Apple stellt das iPhone 14 vor. Thomas Rappold: "Das versteckte "One more Thing" bei Apple war die Notfall-Kommunikation auf Satelliten-Basis. - Ich bezeichne das auch "Weg-Emanzipation" von den Mobilfunkprovidern. Software ist Eating the World."

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

Kennen Sie schon unsere Newsletter?

Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vontobel Aktienanleihen-Neuemissionen finden Sie im wöchentlich erscheinenden "Aktienanleihen Investor". Diesen und weitere spannende Newsletter zu verschiedenen Themenfeldern können Sie hier kostenfrei abonnieren.

Bank Vontobel Europe AG

Digital Investing



Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main

INT: +49 69 695 996 3205



Email

Website TEL: 00 800 93 00 93 00INT: +49 69 695 996 3205