Krypto-Spezial: Coinbase: Abschwung überdeckt die positive Entwicklung

Coinbase feiert 10-jähriges Firmenjubiläum

Der Absturz der wohl bekanntesten Kryptowährung Bitcoin hat sich seit Juni verlangsamt. Nachdem der Kurs zwischen Mitte November 2021 und Mitte Juni 2022 von über 69.000 US-Dollar auf unter 18.000 US-Dollar gefallen war, kam es zu einer Gegenbewegung. Nach der hawkishen Grundsatzrede von FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole Ende August kam der Kurs aufgrund des Risk-Off-Modus allerdings wieder unter Druck. Insgesamt ist die globale Marktkapitalisierung der Kryptowährungen unter die Marke von 1 Billion US-Dollar gefallen. Aus dem kurzfristigen Bärenmarktszenario können sich mittel- bis langfristig Chancen ergeben. Das 2012 gegründete Unternehmen Coinbase gilt als eine der ersten Handelsplattformen für Kryptowährungen und ist ein Pionier in der Branche. Mit seinen einfach zu bedienenden Technologie- und Finanzinfrastrukturprodukten und –dienstleistungen will es Coinbase jeder Person oder jedem Unternehmen mit einer Internetverbindung ermöglichen, Kryptowährungen und dezentrale Lösungen zu nutzen. Die Produkte bieten mittlerweile in mehr als 100 Ländern Zugang zur Kryptowirtschaft. Zur Jahresmitte ermöglichte die Plattform über 100 Millionen Privatkunden, mehr als 10.000 Institutionen und über 200.000 Ökosystempartnern den Umgang mit Kryptowährungen. Dabei ermöglicht Coinbase mit seinen Produkten eine wachsende Zahl von Anwendungsfällen für Investitionen, Zahlungen, Krediten, Transaktionen und Staking (Vergütung für die Validierung von nachfolgenden Blöcken auf der Blockchain) abzudecken. Auf Coinbase werden in einem Quartal Kryptowährungen im Wert von über 200 Milliarden US-Dollar gehandelt. Rund 100 Milliarden US-Dollar werden auf der Plattform des Konzerns verwahrt.

Wachstum in der Abschwungphase

Es handelt sich beim Abschwung der Kryptowährungen nicht um den ersten dieser Art. Der Bitcoin-Preis ist Rückgänge von 80 Prozent gewohnt, Drawdowns von 50 Prozent kommen immer wieder vor. Der Zusammenbruch des LUNA Coins von Terra, die Liquidation des in Singapur ansässigen Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital (3AC) und die Schwierigkeiten beim Kryptokreditgeber Celsius Network, der die Abhebungen von den Konten stoppen musste, tragen nicht wirklich zum Vertrauen in den Kryptomarkt bei. Dennoch dürfen Marktteilnehmer den aktuellen Kryptozyklus in ein längerfristiges Bild einbetten. 75 Prozent des Jahres 2017 wurde Bitcoin unter 5.000 US-Dollar und etwa 90 Prozent des Jahres 2017 unter 10.000 USD gehandelt. Fünf Jahre später liegt der Preis nun bei rund 20.000 US-Dollar. Für Coinbase sind Abschwungphasen sogar wichtig. In Aufschwungphasen konzentriert sich das Unternehmen auf die Skalierung, in Abschwungphasen kann sich Coinbase darauf konzentrieren, die Produkte zu erneuern und bestehende Produkte zu verbessern. Dass sich in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der verifizierten Nutzer fast verdreifacht hat und die Nutzer, die monatlich eine umsatzbringende Transaktion durchführen, versechsfacht hat, wird in einer Abschwungphase gerne vergessen. Das vierteljährliche Handelsvolumen ist sogar um das 8-fache gestiegen. Währenddessen konnte Coinbase die Abonnement- und Dienstleistungsumsätze von 4 Prozent auf 18 Prozent des Gesamtumsatzes steigern. Im 2. Quartal betrug das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr 44 Prozent.

Hohe Produktdynamik – Regulatorische Herausforderungen

Coinbase konzentriert sich weiter sehr stark auf fünf Produktbereiche. Auf die Retail-App entfällt der Großteil der rund 100 Millionen verifizierten Nutzer, sie gilt als wichtige Umsatzquelle. Mit Coinbase Prime, dem Prime-Brokerage-Produkt, bedient Coinbase Institutionen auf der ganzen Welt. Bei Coinbase Prime handelt es sich um eine 2021 eingeführte integrierte Lösung, die eine sichere Verwahrung, eine fortschrittliche Handelsplattform und erstklassige Dienstleistungen bietet, damit institutionelle Kunde wie Vermögensverwalter, Hedgefonds, Venture-CapitalFirmen, Stiftungen, Private Equity – Unternehmen und Staatsfonds Kryptoanlagen an einem Ort verwalten können. Coinbase Prime will in diesem Jahr noch den Handel mit Kryptowährungs-Futures und -Derivaten an seiner Börse anbieten können. Das Staking-Geschäft hat sich derweil zu einer großen Quelle für Abonnement- und Dienstleistungseinnahmen entwickelt. Mit Coinbase Cloud widmet sich das Unternehmen Entwicklern, die Kryptowährungen mithilfe der API-Suite in ihre Produkte integrieren. Last but not least das Web3 mit Produkten wie der Coinbase Wallet, einer Selbstverwaltungs-App, sowie verschiedenen Protokollen. Coinbase wurde zudem zuletzt von BlackRock und Meta als Partner für die Entwicklung ihrer Kryptoangebote ausgewählt. Das Management sieht sich in einer einzigartigen Position, um der bevorzugte Partner für die größten Unternehmen der Welt zu sein, die Kryptowährungen in ihre Angebote integrieren wollen. Große Hoffnungen setzt das Unternehmen auf Fortschritte im regulatorischen Umfeld. Die Unklarheit in diesem Bereich macht dem Unternehmen immer wieder zu schaffen. Das Management hofft, dass im nächsten Jahr eine umfassende Gesetzgebung für Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten verabschiedet wird. Die vorgeschlagene parteiübergreifende Gesetzgebung, bekannt als Digital Commodities Consumer Protection Act, soll die Commodity Futures Trading Commission (WFTC) ermächtigen, Bitcoin und Ethereum zu regulieren. Die Gesetzgeber haben sich in den letzten Wochen bemüht, die Gesetzgebung vor den Zwischenwahlen im November voranzutreiben. Am 30. Juni 2022 erzielten das Europäische Parlament und der Rat eine vorläufige Einigung über die Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCA). In Australien, Großbritannien, Hongkong, Brasilien und in anderen Märkten sieht das Management ebenfalls positive Entwicklungen.

Ambitionierte Ziele – moderate Bewertung

Das Management verfolgt das ambitionierte Ziel, mittel- bis langfristig einer Milliarde Menschen den Zugang zum offenen Finanzsystem zu ermöglichen und das primäre Finanzkonto für sie zu sein. Neben den Aktivitäten bei den Produkten versucht Coinbase, sich dabei mit einer starken Bilanz auf Abschwünge vorzubereiten. Die im vergangenen Jahr durchgeführte Kapitalerhöhung erwies sich als guter Schachzug. Auf der Ausgabenseite hat das Unternehmen mehrere Schritte unternommen, um die Kostenstruktur zu straffen. Dazu zählt auch der im Juni angekündigte Personalabbau, der rund ein Fünftel der Belegschaft betrifft. Der Kostenrahmen für das Gesamtjahr für die Bereiche Technologie und Entwicklung sowie allgemeine Verwaltungskosten wurde leicht zurückgenommen. Nach dem Kursrückgang ist die Bewertung auf Basis der Factset-Daten auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis für das laufende Jahr von rund 4 gefallen. Charttechnisch könnte die Aktie beim Ausbruch aus der Konsolidierung seit Anfang August einen neuen Impuls erhalten.

Stand: 16.09.2022, DZ BANK AG / Online-Redaktion