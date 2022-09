onvista Börsenfuchs: Konsum muss wieder angekurbelt werden!

Hallo Leute! Ein Musterbeispiel für die viel zitierten zwei Seiten einer Medaille ist der neue Konsumklimareport der Nürnberger GfK. Denn er klingt zunächst einmal voll deprimierend, macht aber zugleich deutlich, wie eine noch schlimmere Wirtschaftsentwicklung verhindert werden kann.

Die entscheidenden Sätze: „Da im Moment nicht absehbar ist, wann sich die Inflation wieder spürbar abschwächt, stehen dem Konsumklima in den kommenden Monaten schwierige Zeiten bevor. Negative reale Konsumausgaben werden die rezessiven Tendenzen für die deutsche Wirtschaft noch verstärken.“

Das ist Stoff für Pessimisten. Und für die Börsen-Bären. Die gehen sowieso von einer tieferen Rezession aus (die schon begonnen hat), aus der wir so schnell nicht wieder rauskommen werden. Ich befürchte, der Dax hat seinen Tiefpunkt noch nicht erreicht. Es kann also zu stark übertriebenen Reaktionen kommen.

Andererseits müssen die schwerwiegenden Folgen der historisch hohen Inflation so schnell wie’s geht für die breite Bevölkerung abgemildert werden – die Ampel muss durch unsere Regierung dringend auf Grün gestellt werden. Ich plädiere also für weitere Hilfspakete – also Schuldenbremse sofort, aber erklärtermaßen nur vorübergehend aussetzen!

Werbung

Die GfK beobachtet starke Kaufkrafteinbußen, die das Konsumklima weiter abstürzen lassen. Die Konjunkturerwartung wie auch die Anschaffungsneigung verzeichnen moderate Einbußen, die Einkommenserwartung stürzt auf ein neues Allzeittief ab. Wesentlicher Grund für den starken Rückgang des Konsumklimas ist der Absturz der Einkommenserwartung. Der Indikator fällt auf ein neues Allzeittief. Seit Beginn der Erhebungen für Gesamtdeutschland im Jahre 1991 wurde bislang kein niedrigerer Wert für die Einkommensaussichten gemessen! Wenn das keine total dramatischen Erkenntnisse sind.

Stichwort schrumpfende Kaufkraft: Die derzeit sehr hohen Inflationsraten von knapp 8 Prozent führen zu großen realen Einkommenseinbußen unter den Verbrauchern und damit zu einer deutlichen geschrumpften Kaufkraft. Viele Haushalte sind momentan gezwungen, deutlich mehr Kohle für Kohle (bzw. für Gas oder Öl) auszugeben beziehungsweise für deutlich höhere Heizkostenabrechnungen zurückzulegen. Entsprechend müssen sie bei anderen Ausgaben, wie zum Beispiel neuen Anschaffungen, sparen. Dies lässt das Konsumklima auf ein neues Rekordtief abstürzen.

Das Konsumklima wird sich nur dann spürbar und nachhaltig erholen können, wenn die Inflation zurückgeführt wird. Dazu ist auf der einen Seite eine Fortsetzung der restriktiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank notwendig, die allerdings auch die Gefahr in sich birgt, das rezessive Tendenzen noch verstärkt werden. Auf der anderen Seite muss auch für eine wesentliche Ursache der starken Energiepreiserhöhungen, dem Ukraine-Krieg, eine Lösung gefunden werden.

Also investiert (wo möglich) in Klamotten, Autos, Reisen usw., meine Freunde! Das wird dann auch den Dax in absehbarer Zeit wieder ermuntern. Ich bin schon dabei (nicht gelogen): Vor zwei Stunden hat unsere Waschmaschine mit einem lauten Knall Insolvenz angemeldet …