DAX konsolidiert am Tag 2, Goldpreis und WTI im Aufwind, Home24 wird übernommen

Der DAX führt den zweiten Tag in Folge eine Konsolidierung an. Zunächst startet er schwungvoll in den Handel und vollzog eine Kurslücke zum gestrigen Schluss. Dort war er bereits um 1,2 Prozent gefallen, doch holte er dies am Morgen fast wieder auf. Zum Hochpunkt des Vortages fehlten jedoch 20 Punkte, sodass es kurze Zeit später eine Art Ernüchterung und den Rücklauf zu dieser Kurslücke gab.

Ingmar Königshofen interpretiert das aktuelle Chartbild, was wir interaktiv mit Stock3 begleiten. Dabei kommen wir auf das Sentiment und auch die Chancen einer weiteren Long-Idee zu sprechen, wenn sich der Markt aus der Konsolidierung befreit.

Parallel stiegen auch die Assets um Rohstoffe wie Gold oder WTI an. Dies hat zudem einen saisonalen Hintergrund, wie wir hier erörtern.

Aus dem Aktienbereich ist eine Home24 hervorzuheben: das Online-Möbelhaus wird übernommen und hat bereits am Vorabend einen Kursaufschlag von mehr als 100 Prozent gezeigt. Wo liegt der Übernahmepreis und welche weiteren Werte könnten beim Thema "Übernahmen" interessant sein?