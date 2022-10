DAX® - Extrem überverkauft – doch fehlendes Preissignal

Der Analyse der grundsätzlichen Marktverfassung sowie der Marktbreite messen wir einen hohen Stellenwert bei. Aus der Auswertung einer Vielzahl von Einzelwerten lassen sich immer wieder nützliche Erkenntnisse gewinnen. So auch aktuell: Gemessen an der Relativen Stärke nach Levy befinden sich derzeit von den 160 Titeln aus DAX®, MDAX® und SDAX® lediglich noch 13 in einem Aufwärtstrend. Eine etwas breiter gefasste Analyse berücksichtigt insgesamt sieben verschiedene Indikatoren. Hier befinden sich sogar nur 12 Aktien noch im Haussemodus. Per Saldo sind das absolute (Negativ-)Extremwerte, welche jederzeit eine Gegenbewegung begünstigen, aber grundsätzlich die gegenwärtige Baissephase unterstreichen. Um aus dieser massiven Überverkaufheit Kapital zu schlagen, bedarf es allerdings zwingend einer Rückeroberung der alten Jahrestiefs vom März und Juli bei 12.439/12.391 Punkten. Der markante Docht der letzten Wochenkerze unterstreicht den Widerstandscharakter dieser Barrieren eindrucksvoll. Weitere Schlüsselbarrieren ergeben sich bei rund 13.500 Punkten, wo die Glättungslinien der letzten 200 bzw. 38 Wochen mit verschiedenen alten Hoch- und Tiefpunkten zusammenfallen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.