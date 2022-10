onvista Wochenausblick: Quartalsberichtssaison kommt zur rechten Zeit - Goldman Sachs, Netflix und Tesla öffnen die Bücher

Ein kuriose Woche, die im Zeichen der US-Inflationsdaten, ist zu Ende gegangen. Unterm Strich hat sie dem Dax in Plus von 1,3 Prozent beschert. Auf Jahressicht verliert der deutsche Leitindex allerdings mehr als 21 Prozent. Eine Zahl, die hoch genug ist, um bei den Anlegern das Gefühl auszulösen, sie könnten etwas verpassen.

Aber was - einen Dax auf Jahressicht im Plus?

Der deutsche Leitindex wird meiner Meinung nach in diesem Jahr nicht mehr ins Plus wandern. Daher braucht sich auch niemand fürchten, dass zu verpassen. Es besteht also keine Eile wieder in den Markt zu kommen.

Eine Jahresendrallye?

Die ist durchaus möglich - dürfte allerdings nicht in einem Tag über die Bühne gehen. Zudem ist dabei zu beachten, dass in den vergangenen Monaten der Dax schon öfter ein paar Tage ins Plus gerannt ist, nur um dann wieder in Richtung 12.000 abzukippen. Daher braucht es einen schlüssigen Auslöser für eine Jahresendrallye. Wie der aussieht und wann er kommt, dass kann keiner vorhersagen. Aber wenn es soweit ist, dann ist es einfach zu erkennen.

Anleger verpassen gar nichts!

Im vergangenen Jahr konnten Anleger an der Börse nicht viel falsch machen. "Buy the Dip" hat fast immer funktioniert - egal bei welcher Aktie. Jetzt beginnen die Notenbanken die Zinsen zu erhöhen und dem Markt wieder Geld zu entziehen. Damit ist der erste Schritt Richtung "normale Börse" getan. Kennziffern wie Marktkapitalisierung, Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Buchwert-Verhältnis wurden während der Corona-Pandemie ausgeblendet. Einige Experten haben zwar warnend die Finger gehoben, trotzdem konnte man in aller Ruhe zuschauen, wie Apple immer wertvoller wurde und als erstes Unternehmen über 3 Billionen Dollar wert war. Das war übrigens Anfang dieses Jahres - am 03.01.2022. Da stand der Kurs von Apple bei 182,88 Dollar. Aktuell steht er bei 138,38 und die Marktkapitalisierung von liegt bei 2,22 Billionen Dollar.

Back to the roots

Die vernachlässigten Kennziffern dürften wieder mehr an Bedeutung gewinnen. Jetzt dürfte Stock Picking wieder Trumpf werden. Der Markt steigt nicht, sondern er fällt. Die Angst davor, dass die Fed mit ihren Zinsen überzieht und eine weltweite Rezession auslösen könnte ist noch da. In die Ukraine tobt weiter ein Krieg, bei dem niemand sagen kann, ob er bald beendet ist oder eine neue Eskalationsstufe erreicht und die Inflation in den USA ist weiterhin hoch. Somit ist keine Belastung für die Märkte verschwunden, sondern noch präsent. Daher gilt es jetzt die Aktien rauszufiltern, die gut durch eine mögliche Rezession kommen und auch mit hohen Leitzinsen umgehen können.

Schönreden bringt nichts!

Für Anleger war 2022 bislang kein einfaches Jahr, besonders für diejenigen die Anfang des Jahres dazugekommen sind und gedacht haben es geht noch ein gutes Stück weiter bergauf. Die wurden besonders hart getroffen, da es die besonders beliebten Aktien auch schwer erwischt hat. Als Beispiel ist hier Cathie Wood zu nennen. 2021 der gefeierte Star an der Börse und dieses Jahr steht die Chefin von Ark-Invest quasi unter Dauerkritik, weil ihre ETFs deutlich im Minus liegen.

Damit das Jahr gefühlt nicht ganz so schlimm ist, werden viele Dinge schön geredet. Die US-Inflationsrate ist das dritte Mal in Folge gefallen, daher ist der Peak erreicht - jetzt muss es wieder bergab gehen. Wirklich - hat da jemand in seine Glaskugel geschaut? Vor dem Komma bei den US-Inflationsdaten steht immer noch eine 8! Die Opec+ hat erst jüngst die Förderquote gekürzt, um die Ölpreis auf dem hohen Niveau zu halten und damit den Zorn von US-Präsident Joe Biden auf sich gezogen.

Putin hat in der vergangenen Woche rund 100 Langstreckenraketen auf Städte in der Ukraine abfeuern lassen. Nach einen baldigen Ende sieht die Lage nicht aus. Der russische Präsident hat sich mit seinem Krieg verzettelt. Er dauert jetzt schon viel länger als von ihm angenommen und je schwieriger die Lage für Putin wird, desto mehr könnte er zu irren Mitteln greifen. Daher lässt sich die Entwicklung der Aktienmärkt aktuell überhaupt nicht greifen.

Quartalsberichtssaison kommt genau zur richtigen Zeit

Die US-Banken haben die Berichtssaison eingeläutet und schon aufgezeigt, wie sie verlaufen dürfte - gemischt. JPMorgan, Morgan Stanley und die Citigroup konnten kein einheitliches Bild präsentieren. Daher sollten Anleger die Berichtssaison jetzt genaustens beobachten und sich die Ausblicke anschauen. Jetzt dürfte sich die Spreu vom Weizen trennen. Anleger können jetzt feststellen, welche Konzerne sich aktuell gut schlagen welche nicht. Das kann dafür genutzt werden zu selektieren und sich in den einzelnen Branche die Rosinen rauszupicken. Stock-Picking wird für den Rest des Jahres und auch im kommenden Jahr ein ganz entscheidender Faktor sein.

Hierzulande berichten in der neuen Woche planmäßig nur wenige Unternehmen über ihre Geschäfte im abgelaufenen Jahresviertel. So präsentiert der Online-Broker Flatexdegiro am Dienstag nach Börsenschluss seine Resultate. Zur Wochenmitte folgen der Pharma- und Laborausrüster Sartorius sowie der Börsenbetreiber Deutsche Börse , wobei letzterer ebenfalls erst nach Schluss des Xetra-Handels seine Zahlen vorlegen will. Am Freitag veröffentlicht der Großhandelskonzern Metro seinen Jahresumsatz.

Dafür geht es den USA schon ordentlich zur Sache. Hier stehen unter anderem die Quartalsberichte von Goldman Sachs, Bank of America, IBM, Netflix und Tesla auf dem Programm.

Die Termine der neuen Woche :

MONTAG, DEN 17. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

11:30 SWE: Sandvik, Q3-Zahlen

12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen

23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

CHN: Handelsbilanz 09/22

06:30 JPN: Industrieproduktion 08/22 (endgültig)

06:30 JPN: Dienstleistungsindex 08/22

08:00 DEU: Insolvenzen, Juli 2022 + Trendindikator für September 2022

08:00 DEU: Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte) 08/22

10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 10/22

14:30 USA: Empire State Index 10/22

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Siemens Healthineers Pressefrühstück, World Health Summit, "Gesundheitspolitik & Digitalisierung", Berlin

10:30 DEU: Taufe der Lufthansa Boeing 787-9 "Berlin" durch Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Lufthansa-Chef Carsten Spohr

17:00 DEU: Online-Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken (BdB): "Kapitalmarktunion - eine Zwischenbilanz" u.a. mit Jan Kupfer, Mitglied des Vorstands der UniCredit Bank AG

17:00 DEU: "Tagesspiegel" zu "Digitalisierung: Vom Jobkiller zum Retter in der Not?" u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

DEU: Dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden

FRA: Pariser Automobil-Salon - Mondial de l'Automobile 2022 (bis 23.10.22), Paris

LUX: Auftakt: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister zu Ostseefangquoten

LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

DIENSTAG, DEN 18. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:15 CHE: Roche, 9Monatsumsatz

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen

13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen

13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen

17:45 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen

22:00 USA: Netflix, Q3-Zahlen

23:30 AUS: BHP Group, Q1 Production Report

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q3-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

USA: First Horizon, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

04:00 CHN: Industrieproduktion 09/22

04:00 CHN: BIP Q3/22

04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/22

08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 09/22

08:00 DEU: Baugenehmigungen 08/22

10:00 ITA: Handelsbilanz 08/22

10:00 ESP: Handelsbilanz 08/22

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/22

11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 7 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR

15:15 USA: Industrieproduktion 09/22

15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/22

16:00 USA: NAHB-Index 10/22

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden

DEU: Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel

10:00 DEU: Cellforce Group legt Grundstein für Batteriezellenfertigung, Kirchentellinsfurt

Die Cellforce Group (CFG), ein Joint Venture der Porsche AG und der Customcells Holding legt den Grundstein für ihren künftigen Unternehmenssitz sowie die Entwicklung und Produktion eines neuen Batterie-Standards.

11:00 DEU: Treffen der Allianz für Transformation

+ 14.00 Pk nach dem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dem Präsident des Deutschen Naturschutzring Kai Niebert, der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi und der Präsidentin des BDEW Marie-Luise Wolff

17:30 DEU: Parlamentarischer Abend der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand

+ 18.15 Rede Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

+ 19.15 Rede Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grün

LUX: EuGH-Urteil zur Unternehmensmitbestimmung bei SAP wegen der Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft

MITTWOCH, DEN 19. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen (9.00 h Online-Pk)

07:00 NLD: ASML Holding, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q3-Umsatz

07:15 CHE: Nestle, 9Monatsumsatz

09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Q3-Zahlen

10:00 CHE: Swiss Re, Pressekonferenz in Baden-Baden

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: Travelers Cos, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen

FIN: Elisa, Q3-Zahlen

GBR: Asos plc, Jahreszahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

USA: Lam Research, Q3-Zahlen

USA: United Airlines, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 08/22

08:00 GBR: Verbraucherpreise 09/22

09:00 AUT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig)

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 09/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 10. Allianz Autotag Live & Digital "Sustainability in motor insurance"

11:00 DEU: Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB), Kapitalmarktprognose, Frankfurt

11:45 DEU: Vorstellung des Masterplans Ladeinfrastruktur mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP)

19:00 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Berlin

THA: Treffen der Apec-Finanzminister, Bangkok

DONNERSTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

06:45 CHE: ABB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Zur Rose, Q3-Umsatz

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Mutares, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes International, Q3-Umsatz

08:00 FRA: Pernod Ricard, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

09:30 DEU: Munich Re, Virtual Media Breakfast

09:30 CHE: Zurich Insurance Group, Medienfrühstück 150 Jahre Jubiläum

12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz zu den Zahlen 3. Quartal

15:00 USA: Western Union, Investor Day

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Investor Day

GBR: National Express, Q3-Umsatz

NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen

SWE: Nordea, Q3-Zahlen

SWE: Investor AB, Q3-Zahlen

USA: Dow, Q3-Zahlen

USA: Blackstone, Q3-Zahlen

USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

USA: Snap, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/22

CHN: Zentralbank, Zinsentscheid

01:50 JPN: Handelsbilanz 09/22

06:30 NLD: Arbeitslosenquote 09/22

06:30 NLD: Konsumausgaben 08/22

08:00 CHE: Im- und Exporte 09/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 09/22

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,

vorläufige Ergebnisse), September 2022

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/22

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 08/22

10:00 POL: Industrieproduktion 09/22

10:00 POL: Erzeugerpreise 09/22

13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Philly Fed Index 10/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 09/22

16:00 USA: Frühindikator 09/22

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um "Cum-Ex"-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker, Wiesbaden

12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding: "Ausblick auf Wirtschaft und Finanzmärkte im vierten Quartal 2022", Frankfurt

14:30 DEU: BDI-Rohstoffkongress u.a. mit BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Berlin

LUX: Schlussanträge am EuGH zum Verbot der geplanten Übernahme von O2 UK durch Hutchison

BEL: EU-Gipfel - 1. Tag, Brüssel

CZE: Informelles Treffen der EU-Verkehrsminister, Prag

FREITAG, DEN 21. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Sika AG, 9Monatszahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen

07:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Faurecia, Q3-Umsatz

07:30 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Metro, Jahresumsatz

08:00 DEU: Villeroy & Boch, 9Monatszahlen

08:00 FRA: Renault, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Deliveroo, Q3-Umsatz

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Q3-Umsatz

13:00 USA: Schlumberger, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen

13:30 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen

16:00 USA: Walmart, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/22

01:30 JPN: Verbraucherpreise 09/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 09/22

Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen der Wohnung in

Deutschland und der EU, Jahr 2021

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 09/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/22 (vorläufig)

EUR: Fitch Ratingergebnis Deutschland, Tschechien

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, Niederlande, Italien

EUR: Moody's Ratingergebnis Slowenien, Großbritannien

SONSTIGE TERMINE

DEU: UN stellen Bericht zu Klimaschutzplänen der einzelnen Staaten vor, Bonn

BEL: EU-Gipfel - 2. und letzter Tag, Brüssel

Termine von dpa-AFX