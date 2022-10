Vonovia - Gefallener Engel mit Chancen

Nach dem Abschluss einer klassischen Topbildung zu Jahresbeginn hat sich der Kursverfall der Vonovia-Aktie im Verlauf des Jahres 2022 nochmals deutlich beschleunigt. In der Spitze fiel das Papier von über 60 EUR auf unter 20 EUR zurück. Natürlich geht dieser dramatische Kursrückgang nicht spurlos an den meisten Indikatoren vorbei. Genau darin liegt derzeit ein möglicher Rettungsanker: So notieren der MACD und der RSI auf historischen Tiefs. Der Oszillator weist zudem eine positive Divergenz aus, indem die jüngsten Lows nicht mehr bestätigt wurden. Eine technische Reaktion wird nicht zuletzt durch den größten Abstand bei den Bollinger Bändern der Geschichte begünstigt. Charttechnisch sorgt das jüngste „Hammer“-Umkehrmuster auf Basis der Haltezone bei rund 19 EUR für einen Silberstreif (siehe Chart). Das 2015er-Tief (23,81 EUR) definiert nun ein erstes Erholungsziel, ehe das 2016er-Pendant bei knapp 25 EUR wieder in den Mittelpunkt rückt. Aber selbst ohne eine solche Gegenbewegung bieten – aufgrund der sehr hohen Volatilität – derzeit Anlagezertifikate attraktive Produktkonditionen (siehe unten).

Vonovia (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Vonovia

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.