Wochenausblick: DAX schließt auf Wochensicht im Plus. Bilanzsaison, ifo und EZB-Entscheid stehen an!

Nach einer starken ersten Halbzeit schalteten die Anleger in der zweiten Wochenhälfte einen Gang zurück. Auf Wochensicht blieb beim DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 dennoch ein deutliches Plus. Die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal fielen bisher mehrheitlich gut aus. Dennoch warteten Konzerne wie beispielsweise Adidas bereits mit Gewinnwarnungen auf und trübten die Stimmung. Darüberhinaus warfen einige Investoren bereits einen Blick in den Kalender für nächste Woche. Neben einer Flut von Unternehmenszahlen stehen die Veröffentlichung des Ifo-Index, die EZB-Zinsentscheidung, die ersten BIP-Schätzung für Q3 und Inflationszahlen zur Veröffentlichung an. Die Experten von UniCredit gehen davon aus, dass die EZB den Leitzins um 75 Prozentpunkte anhebt. Es könnte dennoch eine recht bewegte Handelswoche werden.

Im Vorfeld der EZB-Entscheidung kamen die Staatsanleihen weiter unter Druck. Die Rendite 10jähriger Staatspapiere aus Europa und den USA erreichten zum Wochenschluss erneut mehrjährige Höchststände. Die Edelmetalle pendelten im Wochenverlauf in einer engen Range und schlossen wenig verändert. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil präsentierte sich Mitte der Woche noch äußerst schwach. Zum Wochenschluss zeigten sich allerdings die Bullen und schoben den Ölpreis über 93 US-Dollar. Damit setzte sich der seit Anfang September gebildete Seitwärtstrend fort.

Unternehmen im Fokus Das Plus beim DAX® wurde von über 80 Prozent der im Index notierten Aktien unterstützt. Besonders gefragt waren die Aktien von Covestro, HeidelbergCement, Mercedes-Benz und Münchener Rück. Deutliche Abschläge verbuchten hingegen die beiden Sportartikelhersteller Adidas und Puma sowie Sartorius. In der zweiten Reihe verbuchten die Aktien von Aixtron, Delivery Hero, K+S und Wacker Chemie jeweils zweistellige Kursgewinne. Varta wurde erneut wegen schlechter Zahlen abgestraft. US-Tech-Werte wie Amazon, Netflix und Nvidia standen bei einigen Investoren wieder auf dem Einkaufszettel. Kommende Woche werden einge Tech-Giganten ihre Quartalszahlen präsentieren. Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche unter anderem Global Hydrogen Index und der Solactive Deutscher Maschinenbau Index. In der kommenden Woche gewinnt die Berichtssaison weiter an Fahrt. Aus Europa melden unter anderem Airbus, AirFrance KLM, Aixtron, Atoss Software, BASF, Beiersdorf, Carrefour, Ceconomy, Covestro, Credit Suisse, Danone, Deutsche Bank, HelloFresh, Kion, Linde, Lufthansa, Mercedes-Benz, Michelin, Nemetschek, Novartis, Philips, Puma, Sanofi, SAP, Symrise, Totalenergies, UBS und Unilever Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. Aus den USA berichten unter anderem Alphabet, Amazon, Apple, Boeing, Bristol Myers Squibb, Coca Cola, Ford, General Electric, General Motors, Intel, Kraft Heinz, Meta, Microsoft, Texas Instruments und Visa. Wichtige Termine MONTAG, 24. OKTOBER Deutschland: S&P Global Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite), Oktober, vorläufig

Eurozone: S&P Global Einkaufsmanagerindex (Industrie, Service, Composite), Oktober, vorläufig DIENSTAG, 25. OKTOBER Deutschland: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangs- und Umsatzindex), August

Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex, Oktober

Federal Reserve Bank of Philadelphia veröffentlicht Umfrage zu den Geschäftsaussichten im nichtverarbeitenden Gewerbe für Oktober

USA: Verbrauchervertrauen, Oktober MITTWOCH, 26. OKTOBER Frankreich: Verbrauchervertrauen, Oktober

EZB: Nationale Bilanz der monetären Finanzinstitute des Euro-Währungsgebiets, ohne das Eurosystem

Eurozone: EZB veröffentlicht Geldmenge M3, September

Frankreich: Arbeitsmarkt Q3

USA: Eigenheimabsatz, September DONNERSTAG, 27. OKTOBER Geldpolitische Sitzung der Bank von Japan

Deutschland: Gfk-Konsumklimaindex 11/22

Eurozone: EZB-Zinssitzung – 1415 Zinsentscheid – 1445 PK mit EZB-Präsidentin Lagarde

Deutschland: DIW Konjunkturbarometer

USA: Auftragseingang Langlebige Güter, September

USA: BIP Q3, erste Schätzung

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW42 FREITAG, 28. OKTOBER Frankreich: Konsumausgaben, September

Frankreich: BIP Q3, erste Schätzung

Frankreich: Verbraucherpreise, Oktober, vorläufig

Deutschland: BIP, Q3, Schnellmeldung

Eurozone: Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbraucher-Vertrauen, Oktober, endgültig

Deutschland: Vorläufiger Verbraucherpreisindex, Oktober

USA: Persönliche Einkommen und Konsum, September

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, Oktober, endgültig Chart: DAX® Widerstandsmarken: 12.930/13.170/13.440 Punkte Unterstützungsmarken: 11.470/11.890/12.000/12.100/12.300/12.540 Punkte Zum Wochenschluss präsentierte sich der DAX® etwas leichter. Die Unterstützung bei 12.540 konnte allerdings erfolgreich verteidigt werden. Angesichts der bevorstehenden Daten- und Zahlenflut könnte es in der kommenden Woche zu größeren Schwankungen kommen. Gelingt dabei der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 12.930 Punkte besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.170 Punkte. Rücksetzer bis 12.300 Punkte werden das aktuell bullish Bild nicht trüben. Kippt der Index allerdings unter diese Marke droht eine weitere Verkaufswelle. DAX® in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 19.07.2021 – 21.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.10.2014– 21.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Faktorzertifikate Long auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WK8 4,21 15 11917,520384 12.342,975862 Open End DAX® HB9WK6 6,72 10 11.491,932134 12.130,883561 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.10.2022; 17:00 Uhr Faktorzertifikate Short auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX® HB9WKA 5,88 -15 13.617,774633 13.191,538287 Open End DAX® HB9WKB 2,63 -20 13.404,980508 13.085,941972 Open End Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.10.2022; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Funktionsweisen der HVB Produkte

