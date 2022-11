DAX® - Abwärtsgap als Mahnung

"Trendlinie gibt den Takt vor", treffender hätte unsere gestrige DAX®-Überschrift nicht ausfallen können. Schließlich sorgte der Rückfall in den seit Jahresbeginn bestehenden Baissetrend (akt. bei 13.259 Punkten) für weitere Gewinnmitnahmen bei den deutschen "blue chips". Da hilft die Erholung des Aktienbarometers am Nachmittag wenig, denn charttechnisch verschlimmert die gestrige Abwärtskurslücke (13.255 zu 13.194 Punkte) die Situation noch zusätzlich. Unter dem Strich wird damit das Scheitern an der zuletzt immer wieder diskutierten Kumulationszone bei rund 13.400 Punkten zementiert. Mit anderen Worten: Die charttechnischen Hürden aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.356 Punkten), dem kalkulatorischen Kursziel der vorangegangenen Bodenbildung sowie den verschiedenen alten Hoch- und Tiefpunkten erwiesen sich für die deutschen Standardwerte (zunächst) als zu massiv. Unter strategischen Gesichtspunkten definiert das angeführte Level darüber hinaus die Grenze zwischen einer klassischen Bärenmarktrally und einem echten charttechnischen Befreiungsschlag in Form eines neuen Aufwärtsimpulses. Das Hoch von Mitte Oktober bei 12.932 Punkten definiert nun die nächste Unterstützung.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.