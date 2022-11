Trading-Idee der Woche: US Midterm Elections

Jede Woche eine neue Trading-Idee: In dieser Kolumne diskutieren wir wöchentlich einen neuen spannenden Markt – entdecken Sie interessante Anregungen für Ihr Trading.

Heute wird es spannend in Amerika. Traditionell zur Mitte des laufenden Präsidentschaftszyklus stehen im US-Parlament die Midterm Elections an. Bei diesen Zwischenwahlen wird das Repräsentantenhaus komplett neu gewählt, während im Senat nur 35 der 100 Sitze zur Disposition stehen. Aktuell sind beide Kammern in der Hand der Demokraten. Doch dabei dürfte es aktuellen Umfragen zufolge nicht bleiben. Wir analysieren, welche Auswirkungen das auf die Aktienmärkte haben könnte.