Vorbörse: Berichtssaison geht weiter – Heutige US-Wahlen und US-Inflationsdaten am Donnerstag im Blick - Euro leicht über Parität

Auf dem höchsten Dax -Niveau seit Monaten gehen die Anleger am Dienstag abwartend an deutsche Aktien heran. Bevor am Donnerstag US-Inflationsdaten die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden, sind zunächst die Blicke auf die Zwischenwahlen in den USA gerichtet, die über den künftigen Spielraum von US-Präsident Joe Biden entscheiden dürften. Außerdem verarbeiten die Anleger eine Fülle an Quartalszahlen.

Eine Stunde vor dem Xetra-Start deutete der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex nur wenig Bewegung an mit plus 0,03 Prozent auf 13 538 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls kaum verändert erwartet.

Unter charttechnischen Aspekten schauen Marktteilnehmer derzeit vor allem auf die 200-Tage-Linie im Dax, die Hinweise auf den längerfristigen Kurstrend gibt. Sie ist aktuell mit 13 626 Punkten nicht mehr weit weg. Wie Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners bemerkt, könnte sich bei einem nachhaltigen Überschreiten der Linie die Stimmung auf dem Parkett nachhaltig verbessern. Denn: "Viele technische Handelsmodelle orientieren sich bei ihren Anlageentscheidungen an der 200-Tage-Linie. Diese Modelle könnten dann weitere Käufe auslösen, die den Dax weiter nach oben tragen."

Die Experten der ING-Bank messen den Ergebnissen der US-Zwischenwahlen eine größere Bedeutung für die Kursentwicklung am Aktienmarkt zu. Erwartete Gewinne der Republikaner wären laut der ING positiv für Anleihen und Aktien. Profitiert hatten die Börsen zuletzt aber auch von Spekulationen mit Blick auf ein mögliches Ende der Null-Covid-Strategie in China.

Berichtssaison hält an

In Deutschland geht die Berichtssaison am Dienstag mit gut gefüllter Agenda weiter. Unter anderem dürften die Zahlen der Dax-Werte Deutsche Post , Bayer , Henkel , Munich Re sowie der Volkswagen-Holding Porsche SE und des Gendiagnostik-Konzerns Qiagen darüber Auskunft geben, wie sich die deutsche Wirtschaft schlägt. Aus dem MDax wird diese Reihe ergänzt um Fraport und Evonik .

Unter den Dax-Werten zeigten sich vorbörslich auffälliger die Papiere von Henkel und Qiagen nach angehobenen Prognosen. Auf Tradegate legten sie um 2,1 beziehungsweise gut drei Prozent zu im Vergleich zum Xetra-Schluss. Bayer hingegen gaben um ein Prozent nach.

Fraport standen auf Tradegate moderat höher. Der Flughafenbetreiber fasst nach einem starken Sommer das obere Ende seiner Jahresziele ins Auge.

Klare Gewinne an der Wall Street

Vor den US-Zwischenwahlen und der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten in dieser Woche haben die US-Aktienmärkte am Montag merklich zugelegt. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 32 827,00 Punkten. Damit überwand der US-Leitindex die 200-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,96 Prozent auf 3806,80 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 1,11 Prozent auf 10 977,00 Punkte zu.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Verfassung der US-Aktienmärkte lieferte nur eingeschränkt Rückenwind. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen büßte zuletzt 1,1 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,6 Prozent. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 schloss hingegen um 1,3 Prozent höher.

Renten

Bund-Future 136,18 0,00%\°

Devisen: Euro knapp über Dollar-Parität

Der Euro hat am Dienstagmorgen geringfügig mehr als einen US-Dollar gekostet. Im frühen Handel betrug der Eurokurs 1,0005 Dollar. Das war etwas mehr als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 0,9993 Dollar festgesetzt.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am Devisenmarkt orientierten können. Aus der Eurozone werden lediglich Umsatzzahlen vom Einzelhandel erwartet. Es melde sich allerdings einige hochrangige Notenbanker zu Wort.

In den USA stehen die Zwischenwahlen zum Kongress an. Laut Umfragen drohen der demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden erhebliche Verluste. Im Senat dürfte das Rennen aber wesentlich knapper ausfallen als im Repräsentantenhaus. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 97,57 US-Dollar. Das waren 35 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 41 Cent auf 91,38 Dollar.

Die Preisentwicklung am Rohölmarkt bleibt schwankungsanfällig. Für Verunsicherung sorgt seit einiger Zeit die harte Corona-Politik der chinesischen Führung. Spekulationen auf eine etwas lockerere Linie hatten sich zuletzt nicht bewahrheitet, was dem Ölmarkt einen Dämpfer versetzt hat. Die ohnehin schwache Weltkonjunktur lastet seit längerem auf den Preisen.

Für tendenziellen Auftrieb sorgt dagegen die Angebotspolitik des Ölverbunds Opec+. Seit Monatsbeginn haben die rund 20 Förderländer ihre Produktion verringert. Sie reagieren damit auf die teils deutlichen Preisabschläge in den vergangenen Monaten, die Folge der allgemeinen Konjunkturschwäche sind.

Umstufungen von Aktien

Termien Unternehmen

06:50 DEU: Basler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, 9Monatszahlen (8.00 h Call) und Capital Markets Day

07:00 CHE: Valiant, 9Monatszahlen

07:00 DEU: Fraport, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Post, Q3-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Henkel, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Munich Re, Q3-Zahlen (detailliert) (9.00 h Call)

08:00 DEU: Schaeffler, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security Networks, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

09:00 FRA: Renault, Capital Market Day

12:00 USA: Coty, Q1-Zahlen

12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen

13:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

15:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q3-Zahlen

22:05 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Porsche Automobil Holding, Q3-Zahlen

DEU: Diebold Nixdorf, Q3-Zahlen

ITA: Buzzi Unicem, Q3-Umsatz

ITA: CNH Industrial, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

00:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 09/22

06:00 JPN: Frühindikatoren 09/22 (vorläufig)

06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/22

08:45 FRA: Handelsbilanz 09/22

08;45 FRA: Leistungsbilanz 09/22

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 09/22

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 09/22

Sonstige Termine

08:45 DEU: Bundesbank-Symposium "Bankenaufsicht im Dialog", Frankfurt/M.

U.a. mit Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling und dem Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria

10:00 DEU: "Risikomanagement-Konferenz" der Fondsgesellschaft Union Investment u.a. mit dem ehemaligen Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, dem Direktor des Mercator-Instituts für Chinaforschung, Mikko Huotari, Ex-Bundesbank-Präsident Axel Weber und der ehemaligen "Wirtschaftsweisen" Beatrice Weder di Mauro, Mainz

BEL: Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister der EU, Brüssel

EGY: Staats- und Regierungschefs sprechen auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen (COP27), Scharm el Scheich

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Steuervergünstigungen für Fiat in Luxemburg, Luxemburg

09:30 LUX: EuGH-Urteil zur Klagebefugnis von Umweltvereinigungen im Fall von Thermo-Fenstern bei Dieselmotoren, Luxemburg

DEU: Berlin Conference 2022 "Co-Creating Europe from the Bottom-Up!", Berlin

+ 16.00 Eröffnung mit Markus Dröge, Vorstandssprecher Stiftung Zukunft Berlin

+ 16.15 Grußwort u.a. von Vasco Alves Cordeiro, Präsident des Europäischen

Ausschusses der Regionen

In den Diskussionen der diesjährigen Berlin Conference geht es um die Verantwortung der Europäer selbst, die Zukunft Europas mitzugestalten.

USA: Kongresswahlen ("Midterms")

