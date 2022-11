DEUTSCHE TELEKOM – US-MOBILFUNKTOCHTER SORGT FÜR DYNAMISCHES GEWINNWACHSTUM!

Werbung

Deutsche Telekom überzeugt mit sehr starken Q3-Zahlen!

Überraschend starke Q3-Zahlen präsentierte Anfang November die Deutsche Telekom. Bei einem Umsatzanstieg von 8,8 % auf 29,0 Mrd. Euro lag man mit einem bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 10,48 Mrd. Euro nicht nur deutlich über Vorjahresniveau (9,66 Mrd. Euro), sondern schnitt auch besser als vom Konsens erwartet ab. Auch beim bereinigten Konzernüberschuss überraschte die Deutsche Telekom dank der unerwartet starken Entwicklung im Kerngeschäft mit einem deutlichen Ergebnisplus von 80 % auf 2,4 Mrd. Euro positiv. Das unerwartet starke Abschneiden in Q3 hatte man einmal mehr dem starken Abschneiden im Deutschlandgeschäft zu verdanken. Hier überraschte man dank neuer Tarifmodelle und attraktiver Bundle-Angebote im Mobilfunksegment mit einem unerwartet deutlichen Anstieg von 368.000 Mobilfunknutzern. Auch im Breitbandsegment macht sich der konsequent umgesetzte Netzwerkausbau für den Branchenprimus bezahlt, wobei man hier knapp 63.000 Neukunden gewinnen konnte. Ähnlich erfolgreich schnitt man im Europageschäft ab, wobei man hier knapp 251.000 neue Vertragskunden im Mobilfunksegment vorzuweisen hatte, während man bei Bundle-Angeboten (Mobilfunk & Festnetz) mit einem Plus von 173.000 Neuverträgen ebenfalls solide Zuwächse vorzuweisen hatte.

Dynamische Entwicklung bei der US-Tochter setzt sich weiter fort!

Als eigentlicher Wachstumstreiber erweist sich weiterhin die starke Entwicklung bei der US-Mobilfunktochter T-Mobile US. Der US-Mobilfunkcarrier überraschte zuletzt erneut in Q3 mit einem deutlichen Plus bei den Mobilfunknutzerzahlen von 854.000, womit man die Konsenserwartungen deutlich übertreffen konnte. Im Anschluss hob T-Mobile US seine Jahresprognose beim Nutzerwachstum an, wobei man nun mit 6,3 bis 6,4 Mio. Vertragskunden (zuvor: 6,0 bis 6,3 Mio.) rechnet. Auch beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) setzt sich T-Mobile US nun mit 26,2 bis 26,4 Mrd. USD (zuvor: 26 bis 26,3 Mrd. USD) nun höhere Ziele. Mittelfristig sollte T-Mobile US seine Ergebnisentwicklung dank neuer Angebote wie „Internet-Freedom“ deutlich dynamischer gestalten können, zumal man dank attraktiver Konditionen (Übernahme von Wechselgebühren, lebenslange Preisgarantie) auf große Resonanz bei Privatnutzern und kleinen Firmenkunden trifft. Dabei konnte T-Mobile US nach Aussage von CEO Mike Sievert in Q3 mehr Neukundengewinne verzeichnen, als AT&T, Verizon, Comcast und Charter Communications zusammen, wobei man Ende des dritten Quartals mehr als 2 Mio. Vertragskunden in diesem neuen Segment vorzuweisen hatte. Da man mit dem neuen High-Speed-Internetangebot mittlerweile mehr als 40 Mio. US-Haushalte erreicht, dürfte sich das dynamische Neukundenwachstum bei „Internet Freedom“ auch in den kommenden Quartalen weiter fortsetzen.

Deutsche Telekom – Dritte Prognoseanhebung in Folge!

Nach dem unerwartet starken Abschneiden in Q3 hob die Deutsche Telekom die Prognose für das laufende Fiskaljahr nun schon zum dritten Mal in Folge an. Demnach erwartet man nun für 2022 einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von mehr als 37 Mrd. Euro, nachdem man hier zuvor am oberen Ende der Prognosespanne ein EBITDA von bis zu 37 Mrd. Euro in Aussicht gestellt hatte. Auch die Aktionäre werden von der starken Entwicklung im operativen Geschäft profitieren. So wird man die Dividende für2022 von 64 auf 70 Cent je Aktie anheben, womit die T-Aktie auf dem aktuellen Niveau eine attraktive Dividendenrendite von knapp 3,7 % aufweist. Auch mittelfristig sollte sich die Gewinnentwicklung bei der Deutschen Telekom in den kommenden Jahren weiter dynamisch fortsetzen. Neben den starken Aussichten auf dem Heimatmarkt sollte vor allem die hochprofitable US-Tochter die Gewinnentwicklung bei der deutschen Konzernmutter weiter anschieben. Denn nach dem Verkauf der Mehrheit an der Funkturmsparte hat die Deutsche Telekom genügend Geld in der Kasse, um seine Beteiligung an T-Mobile US noch vor 2024 von zuletzt knapp 48,4 % auf mehr als 50 % aufzustocken. Entsprechend rechnet der Analystenkonsens bis 2024 mit einem EPS von 1,89 Euro, womit das KGV auf knapp 10 sinkt.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf Deutsche Telekom AG

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert Deutsche Telekom AG zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DW66AD, das am 24.11.2023 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie Deutsche Telekom AG notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird durch den Cap bei 18,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts Deutsche Telekom AG an der Börse XETRA Frankfurt am 17.11.2023 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 18,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 24.11.2023 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert Deutsche Telekom AG am 17.11.2023 auf oder über 18,00 Euro liegen wird.