Nasdaq-100 Index® - Die Kurve bekommen!?!

Der Bruch der Haltemarken bei rund 11.000 Punkten erwies sich bei den US-Technologietiteln zuletzt als temporäres Phänomen. Interessant ist, dass diese negative Weichenstellung keinen zusätzlichen Abgabedruck mehr nach sich zog. In der Vergangenheit war das oftmals der ideale Nährboden für eine technische Reaktion. Im konkreten Fall des Nasdaq-100® wird eine Gegenbewegung durch die Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.348 Punkten) begünstigt. Am wichtigsten ist aber die Bodenbildung der letzten Wochen (siehe Chart), die ein Anschlusspotential von rund 1.000 Punkten bereithält. Gleichzeitig hat sich die Indikatorenlage deutlich verbessert. So gelang dem MACD gerade ein neues Einstiegssignal. Zuvor hatte der Trendfolger bereits eine positive Divergenz ausgeprägt. Gleiches gilt für den RSI. Die dadurch entstehende Diskrepanz zwischen Indikator- und eigentlichem Chartverlauf unterstützt ebenfalls eine Aufwärtsreaktion. Das Tief vom März 2021 bei 12.208 Punkten definiert die nächste Hürde, ehe der seit Jahresbeginn bestehende Abwärtstrend (akt. bei 12.326 Punkten) wieder auf die Agenda rückt. Die o. g. langfristige Glättung der letzten 200 Wochen bietet sich indes als Absicherung auf der Unterseite an.

Nasdaq-100 Index® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

