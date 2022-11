Moderna - Vor endgültigem Befreiungsschlag?

Die klassische Entscheidungssituation, welche wir am 27. September bzw. am 9. November im „HSBC Daily Trading“ bei der Moderna-Aktie diskutierten, löst sich aktuell möglicherweise positiv auf. Der Spurt über das Widerstandsbündel aus dem seit 14 Monaten bestehenden Abwärtstrend (akt. bei 140,91 USD) und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 148,90 USD) hat sich dabei als der erwartete Katalysator erwiesen (siehe Chart). Aktuell testet das Papier die Hochpunkte vom März und August bei 188,00 USD bzw. 197,44 USD – und damit liegt eine Entscheidungssituation 2.0 vor! Gelingt der Sprung über die angeführten Hürden, dann wird aus der zuletzt mehrfach beschriebenen Tradingrange zwischen knapp 120 USD und gut 190 USD zu einer abgeschlossenen Bodenbildung. Rückenwind kommt derzeit von diversen Indikatoren. So sind z. B. MACD und Relative Stärke (Levy) freundlich zu interpretieren. Beide Trendfolger hatten zuvor zudem positive Divergenzen ausgeprägt. Aus der Höhe der möglichen Trendwendeformation ergibt sich im Ausbruchsfall ein Anschlusspotenzial von gut 70 USD. Das o. g. Märzhoch bietet sich dann als engmaschige Absicherung an.

Moderna (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Moderna

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

