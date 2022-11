DAX etwas leichter, Markt verarbeitet Tech-Daten von HP, Dell und Zoom, Daten vor US-Feiertag

Der DAX notiert heute etwas schwächer, nachdem wir gestern erst ein neues Monatshoch markiert hatten. Die Zurückhaltung könnte mit dem letzten vollständigen Handelstag an der Wall Street vor dem US-Feiertag zu tun haben und der Menge an Daten, die dann heute noch über die Ticker kommen.

Darüber sprechen wir mit unserem Händler Erdem ausführlich, ordnen den Kursanstieg der letzten Wochen im DAX im mittelfristigen Bild ein und haben uns heute den Technologiesektor genauer angesehen.

Mit HP hat ein weiterer Hardware-Ausstatter aus den USA seine Bilanz vorgelegt. Das Geschäft ist wie bei Dell, die wir ebenfalls mit ablichten, schwieriger geworden. In diesem Zusammenhang stehen nun Stellenstreichungen an, die einem Sparkurs von 1,4 Milliarden pro Jahr in Zukunft entsprechen.

Übrigens ist Warren Buffett als bekanntester Investor der Welt in diesem Wert stark investiert, dies bereits seit dem ersten Quartal 2022. Hat er hier den richtigen Blick für ein Umdenken in der Branche? Immerhin sind die meisten Umsätze durch die Sonderkonjunktur in der Coronazeit erfolgt.

Dritter Wert ist die Zoom Video Communications, deren Wachstumsraten fast zum Erliegen kommen. Damit nähert sich die Aktie deutlich dem Niveau des ersten Handelstages im Jahr 2019. Zum Allzeithoch bei rund 500 US-Dollar ist ein weiter Weg im Chartbild zu sehen.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

