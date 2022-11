10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22) - Charttechnik, nichts als die pure Charttechnik

Zu diesem veränderten Sentiment passt, dass im Jahresverlauf Produkte auf den Euro-BUND-Future zeitweise zu den am meisten gehandelten Tradingprodukten gehörten. Zuvor war das jahrelang nicht der Fall. Im Folgenden möchten wir konkreter werden, indem wir Ihnen wichtige Signalmarken mit auf den Weg geben. Deren entscheidender Vorteil bzw. der Mehrwert der technischen Analyse allgemein liegt darin, durch einen möglichen Fahrplan vorbereitet zu sein. Ansonsten laufen Sie Gefahr, durch unerwartete Ereignisse auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Solche Positionsschieflagen verursachen „Stress“ und markieren dann oftmals charttechnische Schlüsselniveaus, an denen der Markt nachhaltig in Bewegung gerät. Das vergangene Jahr liefert dafür ein absolutes Lehrbuchbeispiel. Da das Glück denjenigen bevorzugt, der darauf vorbereitet ist (Louis Pasteur), wollen wir Sie vor unerwarteten Überraschungen schützen. Dabei starten wir unsere charttechnische Bestandsaufnahme mit der Analyse einer hohen Zeitebene. Getreu dem Motto des US-Philosophen Ralph Waldo Emerson: „Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen“, stellen wir als erstes den Jahreschart der 10-jährigen Rendite USA auf den Prüfstand (siehe Chart).

10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22) (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart 10 Year T-Note Future (Kontrakt Dec 22)

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

