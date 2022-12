Microsoft - Spannendes Sprungbrett

Der Abwärtstrend bei der Microsoft-Aktie feierte dieser Tage einjähriges Bestehen. Und dennoch hat sich die charttechnische Ausgangslage des Technologietitels zuletzt spürbar verbessert. Das liegt vor allem an der Verteidigung einer massiven Haltezone. Gemeint ist die Bastion aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 220,13 USD), der Parallelen zum eingangs beschriebenen Korrekturtrend (akt. bei 214,38 USD) sowie einer weiteren, aus dem Jahr 2009 stammenden, Trendlinie (akt. bei 214,47 USD). Das Lösen von den beschriebenen Unterstützungen ist konstruktiv zu werten, zumal auf Monatsbasis ein Candlestickumkehrmuster in Form eines klassischen „Hammers“ vorliegt. Solange die diskutierte Schlüsselzone hält, schöpfen die Bullen Hoffnung in Sachen nachhaltige Trendwende. Für einen echten Befreiungsschlag ist allerdings ein Spurt über den eingangs beschriebenen Abwärtstrend seit November 2021 (akt. bei 272,38 USD) notwendig. Vorher markiert die 38-Wochen-Linie (akt. bei 261,45 USD) bereits einen markanten Widerstand, sodass die Microsoft-Aktie auf dem Weg nach Norden durchaus dicke charttechnische Bretter zu bohren hat.

Microsoft (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Microsoft

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

