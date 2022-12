Dow Jones Industrial Average® - Dürreperiode zur Jahresmitte?

Bei einer Trefferquote von 58 % steht unter dem Strich am Ende des „3er Jahres“ ein durchschnittliches Kursplus von gut 10 % zu Buche. Das typische Ablaufmuster liefert aber noch eine weitere Erkenntnis: So dürften die Bäume zur Jahresmitte nicht in den Himmel wachsen. Vielmehr müssen sich Investorinnen und Investoren von Juni bis November auf eine volatile Seitwärtsphase einstellen. In dieser von einer erhöhten Volatilität geprägten Periode dürften vor allem Trader auf ihre Kosten kommen. Wie versprochen stellen wir im zweiten Schritt den US-Präsidentschaftszyklus auf den Prüfstand. 2023 ist ein sog. Vorwahljahr, das sich innerhalb des 4-jährigen Wahlzyklus durch einen dynamischen Start ins Jahr auszeichnet (siehe Chart). Besonders die Performance der ersten vier Monate ist mit einem Plus von 9 % ein echter Hingucker. Da von den insgesamt 31 Vorwahljahren 25 mit Kursgewinnen beim Dow Jones® enden, weiß auch die Trefferquote von gut 80 % zu überzeugen. Zur zyklischen Wahrheit gehört im Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl aber auch, dass die 2. Jahreshälfte kaum noch weitere Kursavancen mit sich bringt. So wird das zyklische Hoch von Anfang September erst zum Jahresultimo wieder erreicht.

Dow Jones Industrial Average® (Annually)

Quelle: macrobond, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

