DAX® - 2022: Historisch – in vielerlei Hinsicht

Die letzte Ausgabe des „HSBC Daily Trading" in diesem Jahr nutzen wir für den etwas anderen Jahresrückblick. Freuen Sie sich auf 2 mal 2 mal 2 Fakten zu 2022: +++ S&P 500®: Schlechtestes Börsenjahr seit 2008 +++ Dow Jones: Rendite p. a. und Anzahl positiver Handelstage deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 100 Jahre +++ DAX®: Bestes Q4 seit 2003 +++ DAX®: Im 4. Quartal neun positive Wochenkerzen in Folge – nur ein Mal seit 1988 gab es eine längere Erfolgsserie +++ EUR/USD: höchste Hoch-Tief-Spanne seit 2011 +++ Silber: auf Jahressicht inzwischen im Plus +++ Ölpreis – WTI: 40 % unterhalb des März-Hochs bei 130 USD +++ 10-jährige Rendite USA: historischer Zinsanstieg, Bruch des Abwärtstrends seit Anfang der 1980er-Jahre +++ Bleibt mir noch mich im Namen des HSBC Zertifikate-Teams für Ihre Treue in 2022 ganz, ganz herzlich zu bedanken. Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe und besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch und alles Gute für 2023. Herzlichst, Ihr/Euer Jörg Scherer +++ p.s. Das nächste „HSBC Daily Trading“ erscheint am 3.1.2023. Darüber hinaus laden wir Sie schon jetzt ganz herzlich zu unserem großen technischen Jahresausblick am 5.1.2023 um 18.30 Uhr ein.

DAX® (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

