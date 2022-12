Der Dax pendelt auch am heutigen Mittwoch weiter um die psychologisch wichtige 14.000-Punkte-Marke. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn liegt der Dax knapp 0,15 Prozent im Minus bei rund 13.960 Punkten. Wichtige Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten stehen nicht auf der Agenda. Lediglich am Nachmittag werden Daten vom US-Immobilienmarkt veröffentlicht, die aber ebenfalls kaum für größere Impulse sorgen dürften. Da viele Investoren im Weihnachtsurlaub sind, dürften die Handelsumsätze bis ins neue Jahr hinein schwach bleiben.

Rheinmetall erhält Großauftrag

Rheinmetall ist der Gewinner des Jahres 2022: In diesem Jahr ist die Aktie um 131 Prozent gewachsen. Der Grund: Die russische Intervention in den seit 8 Jahren tobenden Krieg in der Ukraine. Anleger erhoffen sich eine Aufrüstung, von der Rheinmetall profitieren würde.

Rheinmetall ist jedoch kein reines Rüstungsunternehmen; das zweite Standbein ist der Automotiv-Bereich. Nun hat Rheinmetall einen Großauftrag über 770 Mio. Euro über Kältemittelverdichter abgeschlossen. Der Name des Kunden wurde nicht bekannt gegeben, nur dass er aus der Industrie stammt.

Die Rheinmetall-Aktie profitiert von diesen Nachrichten: Nachdem sie gestern bereits an der Spitze des MDax aus dem Handel ging, lag sie direkt nach Handelsbeginn wieder mit einem Plus von über 2 Prozent wieder an der Spitze des Nebenwerte-Index.

Barclays hebt Kursziel für Deutsche Telekom an

Von 23,50 Euro auf 25 Euro: Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel der Deutschen Telekom um über 6 Prozent angehoben. Die Einstufung bleibt bei „Overweight“.

In diesem Jahr hat sich die Deutsche-Telekom-Aktie positiv vom Gesamtmarkt abgehoben: Stürzte der Dax auf Jahresssicht rund 12 Prozent ein, gewann die Telekom knapp 16 Prozent. Das derzeitige Jahreshoch liegt bei 19,86 Euro – höher lag die Aktie der Telekom seit Anfang 2002 nicht mehr.

Ein wichtiger Grund für diese Outperformance: Die Tochter T-Mobile US liefert hervorragende Zahlen. Die deutsche Mutter hat ihren Anteil im Laufe des Jahres ausgebaut und will bald die Mehrheit übernehmen.

(mit Material von dpa-AFX)