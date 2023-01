@Bitcoin2Go: Bison Monatsrückblick Januar 23 - BärenMarkt vorbei..?

Darum geht's im Video: Mirco und Richy blicken in diesem Video auf den ersten Monat des Jahres zurück. Wie entwickeln sich die Kurse im Tech-Sektor und was hat das mit dem neuerlichen Aufschwung bei Kryptowährungen zu tun? Was brachte die Einführung von ChatGPT für AI-Coins? Dies und weitere spannende Themen, wie etwa was man in der aktuellen Bärenmarkt-Rallye in der Investition von Altcoins berücksichtigen muss und ob wir vor einem einheitlichen, europaweiten Steuersystem für Kryptowährungen stehen, nehmen Richy und Mirco gemeinsam unter die Lupe.

