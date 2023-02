Vor wichtigen US-Inflationsdaten bleiben die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Habachtstellung. Der X-Dax signalisierte am Montag rund eine Stunde vor dem Handelsstart für den Dax ein kleines Minus von 0,08 Prozent auf 15.296 Punkte. Er ging letzte Woche mit 15.307 Punkten aus dem Handel. Damit würde der deutsche Leitindex an seinen schwächeren Wochenschluss anknüpfen, nachdem er am Donnerstagvormittag noch bis auf 15.658 Punkte gestiegen war, dann aber gedreht hatte und am Freitag unter Druck geblieben war.

Nachdem der Dax den Ausbruch aus der Widerstandszone schon fast geschafft hatte, leiten Stimmungswandel wie am Donnerstag nicht selten eine Trendwende ein, wie Marktexperte Christoph Geyer erklärt. Dies bedeute aber nicht, dass der Aufwärtstrend vorüber sei. Eine Korrektur nach dem starken Lauf überrasche nicht. Angesichts des recht versöhnlichen Wochenschlusses des US-Aktienmarktes könnte die Schwäche des Dax zudem eher verhalten ausfallen.

Anleger warten auf US-Inflation

Der Fokus richtet sich bereits auf die US-Inflationszahlen am Dienstag. Diese dürften die Einschätzung der US-Notenbank bestätigen, wonach eine Phase sinkender Inflationsraten begonnen hat. "Allerdings ist die Prognoseunsicherheit diesmal etwas größer als sonst", relativiert Commerzbank-Analyst Christoph Balz. Er verweist auf einen neu zusammengesetzten Warenkorb, an dem die Teuerung gemessen wird. Zudem werden die statistischen Saisonfaktoren zur Glättung jahreszeitlicher Schwankungen angepasst. Und schließlich passen viele Anbieter ihre Preise besonders gerne zu Jahresbeginn an.

Einzelwerte im Überblick

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von BMW Blick wert sein. Der Autobauer gibt sich zufrieden mit der Gewinnentwicklung im abgelaufenen Jahr. Auf die Frage von "Focus Money", ob die versprochenen Ergebnisziele für 2022 geschafft und der Rekordgewinn eingefahren worden sei, antwortete Finanzchef Nicolas Peter: "Sonst würden wir hier nicht so entspannt sitzen". Die Papiere gewannen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss leicht hinzu.BM;

Siltronic-Aktien fielen indes. Analyst Gustav Froberg von der Privatbank Berenberg thematisierte in einer Studie die schwächere Nachfrage nach Konsumelektronik wie PCs und Smartphones, die bei den Kunden von Siltronic die Lagerbestände auch an Elektronikbauteilen hätten anschwellen lassen. Das dürfte auf den Hersteller von Silizium-Wafern durchschlagen, glaubt der Experte und strich seine Kaufempfehlung.

Ebenfalls von Analystenkommentaren bewegt waren die Aktien des Metallrecyclers Befesa, die auf Tradegate fielen, und die des Kupferkonzerns Aurubis, die zulegten. Morgan Stanley senkte laut einem Händler Befesa auf "Equal-weight" und hob Aurubis auf "Equal-weight" an.

Wall Street: Dow Jones im Plus, Techwerte schwächeln

Die jüngst aufgekommenen Inflations- und Zinssorgen haben am Freitag einmal mehr die US-Technologiewerte belastet. Verstärkt wurden diese Befürchtungen zum Wochenschluss durch stark steigende Ölpreise und robuste Konjunkturdaten: Die Stimmung der Verbraucher hat sich im Februar stärker als erwartet aufgehellt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg auf den höchsten Wert seit einem Jahr.

Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 0,62 Prozent auf 12.304,92 Punkte. Die Standardwerte hingegen stabilisierten sich nach ihren jüngsten Kursverlusten. So ging es für den marktbreiten S&P 500 um 0,22 Prozent auf 4.090,46 Punkte nach oben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,50 Prozent auf 33.869,27 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich hier dennoch ein Minus von 0,17 Prozent.

Asiens Börsen uneinheitlich

Vor wichtigen US-Inflationsdaten, die am Dienstag auf der Agenda stehen, haben die Börsen Asiens am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Insbesondere Techwerte litten unter weiter schwelenen Zinssorgen Tokio schloss der Nikkei 225 0,9 Prozent im Minus. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index büßte rund ein halbes Prozent ein. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg indes um 0,8 Prozent.

Renten

Bund-Future 136,17 +0,13%

Devisen: Euro fällt auf einmonatigen Tiefstand

Der Euro ist am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0670 US-Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend. In der Nacht auf Montag wurde mit 1,0656 Dollar der tiefste Stand seit gut einem Monat markiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0690 Dollar festgesetzt.

Der Wochenstart fällt zumindest mit Blick auf Wirtschaftsdaten ruhig aus. Es werden so gut wie keine entscheidenden Konjunkturzahlen erwartet. Aus den Reihen der Notenbanken wollen sich allerdings einige hochrangige Vertreter zu Wort melden.

Euro/USD 1,0671 -0,07%

USD/Yen 132,18 +0,58%

Euro/Yen 141,05 +0,51%

Ölpreise starten mit Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 85,59 US-Dollar. Das waren 80 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 82 Cent auf 78,90 Dollar.

In der vergangenen Woche hatten die Erdölpreise spürbar zugelegt. Ein Grund war die Ankündigung Russlands, ab März 500 000 Barrel oder rund fünf Prozent weniger Rohöl je Tag zu produzieren. Die Kürzung steht im Zusammenhang mit jüngsten Sanktionen westlicher Länder gegen Russland infolge des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Russlands Öleinnahmen sollen mit Importverboten und Preisobergrenzen verringert werden.

Brent 85,59 -0,80 USD

WTI 78,89 -0,83 USD

Redaktion onvista/dpa-AFX