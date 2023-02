Der Dax dürfte sich am Donnerstag voraussichtlich wieder etwas nach oben wagen. Im Fokus der Anleger stehen zugleich zahlreiche Quartalsberichte und Ausblicke deutscher Unternehmen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 15.446 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls mit moderaten Gewinnen erwartet.

Am Vortag war es dem Dax gelungen, sich mit einem Tagestief von etwas unter 15.250 Punkten knapp in der Handelsspanne der vergangenen beiden Wochen zu halten. Im weiteren Verlauf setzte dann eine Erholung ein, so dass er fast unverändert schloss.

In den USA gelang es der Technologiebörse Nasdaq knapp im Plus zu schließen, während an der Wall Street moderate Verluste verbucht wurden. Im Fokus hatte das jüngste Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed gestanden. Es zeigte große Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar. Über eine Zinspause war laut Mitschrift nicht gesprochen worden. Die Experten der Credit Suisse sehen keine neuen geldpolitischen Signale für den von Zinssorgen geprägten Markt. Die Fed bleibe fokussiert auf Inflationsrisiken, und die Wirtschaftsdaten seit der Sitzung hätten die restriktive Haltung der Notenbanker noch untermauert, hieß es.

"Für eine Entwarnung auf der Zinsseite ist es noch immer zu früh", konstatierte auch Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Neuen Anpassungsbedarf für die Börsen gibt es nach dem Protokoll jedoch nicht."

Einzelwerte im Überblick

Im Dax stehen vor allem die Aktien von Heidelberg Materials, der Deutschen Telekom und der Munich Re im Blick. Alle drei haben Zahlen vorgelegt und Aussagen zum neuen Jahr gemacht.

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re, der tags zuvor mit seinen Aussagen zur Dividende und zu weiteren Aktienrückkäufen wenig Begeisterung auslöste, meldete nun einen überraschend starken Jahresgewinn. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es vorbörslich im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag zuletzt um ein halbes Prozent aufwärts.

Heidelberg Materials stiegen auf Tradegate nach einem etwas besser als erwarteten vierten Quartal und einem soliden Ausblick um etwas mehr als ein Prozent. Die Aktie hat sich im bisherigen Jahresverlauf zudem bereits sehr stark entwickelt. Mit einem Plus von 21 Prozent zählt sie zu den vier bislang am stärksten gelaufenen Werten im Dax.

Die T-Aktien zeigten sich vor dem Handelsstart indes unverändert. Ein Händler sagte, dass der "etwas trübe Ausblick" der Telekom angesichts der ebenfalls starken Kursentwicklung der Papiere von etwas mehr als 13 Prozent seit Jahresbeginn womöglich ausbremst.

Aus dem MDax und SDax legten ebenfalls zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftsberichte vor. Besser als erwartet schnitten etwa das Mobilfunkunternehmen Freenet und der Spezialverpackungshersteller Gerresheimer ab, deren Anteilsscheine vor dem Börsenstart Gewinne verbuchten.

Wall Street uneinheitlich

Die Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed hat den US-Börsen letztlich kaum Entlastung gebracht. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss mit plus 0,05 Prozent auf 12.066,27 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,26 Prozent auf 33.045,09 Punkte. Mit minus 0,16 Prozent auf 3.991,05 Punkte beendete der breit gefasste S&P 500 den Handel.

Auf der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed erfuhr der kleine Zinsschritt große Zustimmung. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss hätten sich für eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte ausgesprochen, hieß es in dem Protokoll zur jüngsten Zinsentscheidung. Nur wenige Vertreter hätten eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte befürwortet oder diese sich vorstellen können. Über eine Zinspause sei nicht gesprochen worden.

Asiens Börsen etwas schwächer

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Die insgesamt maue Stimmung in New York dämpfte auch dort die Stimmung. Der techwertelastige Hongkonger Hang-Seng-Index sank um 0,1 Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,2 Prozent nach. In Tokio ruhte der Handel wegen eines Feiertages.

Renten

Bund-Future 134,21 0,04%

Euro legt zum Dollar leicht zu

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0625 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag allerdings noch auf 1,0644 Dollar festgesetzt.

Am Vormittag dürften Marktteilnehmer zum einen auf Inflationsdaten aus der Eurozone achten. Obwohl es sich um Detailangaben handelt, sind sie von Interesse, da bei der vorherigen Veröffentlichung die Zahlen aus der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland noch nicht vorlagen und geschätzt werden mussten. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zum Wirtschaftswachstum und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm.

Euro/USD 1,0623 0,19

USD/Yen 134,7780 -0,12

Euro/Yen 143,1685 0,05\°

ROHÖL:

^

Brent 80,93 0,33 USD

WTI 74,31 0,36 USD\°

Umstufungen von Aktien

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 46 (33) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 70 (68) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FMC AUF 17,40 (17,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 3,50 (3,30)EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 29,60 (31,90) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR FMC AUF 42 (29) EUR - 'HALTEN'

- CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR MOSAIC AUF 42 (39) USD - 'UNDERPERFORM'

- MORGAN STANLEY HEBT INTEL AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 28 USD

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 265 (200) USD - 'OUTPERFORM'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 200 (170) USD - 'HOLD'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 275 (255) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR MOSAIC AUF 52 (50) USD - 'NEUTRAL'

- BERENBERG SENKT BP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 590 (560) PENCE

- BERENBERG SENKT KPN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3,45 (3,20) EUR

- BOFA HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 17 (16) EUR - 'NEUTRAL'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 7300 (7400) PENCE - 'BUY'

- CITIGROUP STARTET ASM INTERNATIONAL MIT 'BUY' - ZIEL 390 EUR

- CREDIT SUISSE SENKT COSMO PHARMACEUTICALS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM)

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,60 (8,30) EUR - 'OUTPERFORM'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 10 (10,70) NOK - 'UNDERPERFORM'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 55 (50) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 68 (52) EUR

- GOLDMAN SETZT EDP AUF 'CONVICTION BUY LIST' - ZIEL 6 (5,65) EUR

- GOLDMAN SETZT EDP RENOVAVEIS AUF 'CONVICTION BUY LIST' - ZIEL 27,50 (26) EUR

- JEFFERIES HEBT DORMAKABA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 500 (530) CHF

- JEFFERIES SENKT DORIC NIMROD AIR TWO AUF 'HOLD' (BUY)

- UBS HEBT ZIEL FÜR DANONE AUF 43 (41) EUR - 'SELL'

- WDH/DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR STELLANTIS AUF 19 (17) EUR - 'KAUFEN'

- WDH/GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 12,75 (12,85) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PIRELLI AUF 5,80 (5,30) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 5500 (5380) PENCE - 'UNDERWEIGHT'

Termine Unternehmen

06:00 SWE: SEB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Kudelski, Jahreszahlen

07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen

07:00 DEU: Vitesco Technologies, Jahreszahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen, (9.00 Bilanz-Pk)

07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Pk, 14.00 Analystencall)

07:00 DEU: Gerresheimer, Jahreszahlen (10.00 Presse- und Analystencall)

07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen

07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.30 h Pk)

07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen

07:30 DEU: New Work, Jahreszahlen

07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Indus Holding, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dürr AG, Jahreszahlen, (15.00 Bilanz-Pk)

07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen

07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen

07:30 FRA: EssilorLuxottica, Jahreszahlen

07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen und Strategieplan 2023 - 2026

08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen

08:00 GBR: BAE Systems, Jahreszahlen

08:00 DEU: Wintershall Dea, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)

15:00 DEU: Hochtief, Bilanz-Pk (auch online), Düsseldorf

18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen

18:05 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

22:05 USA: Booking Holdings, Q4-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

CHN: Alibaba, Q3-Zahlen

FRA: Valeo, Jahreszahlen

FRA: Accor, Jahreszahlen

USA: Moderna, Q4-Zahlen

Termine Konjunktur

08:00 DEU: Destatis: Entwicklung der Energiepreise 2022

09:00 AUT: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

10:00 POL: Arbeitslosenquote 01/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/23 (endgültig)

12:00 TRK: Zentralbank, Zinsentscheid

12:00 EUR: EZB, Jahresbilanz 2022

14:30 USA: CFNA-Index 01/23

14:30 USA: BIP Q4/22 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/22 (2. Veröffentlichung)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

08:45 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zu Schummel-Software für Computerspieler, Karlsruhe

DEU: Fortsetzung zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam

11:00 FRA: OECD-Bericht zur Robustheit des Gesundheitswesens und Vorbereitung auf Gesundheitskrisen

12:00 DEU: Pk Deutsche Umwelthilfe zum Urteil über eine Grundsatzklage im Diesel-Skandal

DEU: Bund-Länder-Arbeitsgruppe diskutiert über geplante Reform zur Finanzierung und Neuordnung der Krankenhäuser in Deutschland

+ 1430 Pk mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dem bayerischen Minister Klaus Holetschek (CSU) und der Hamburger Senatorin Melanie Schlotzhauer (SPD)

DEU: Beginn Automesse «Retro Classics Stuttgart», Stuttgart

Die Messe Retro Classics, nach Angaben der Veranstalter die weltgrößte Messe für Fahrkultur, zeigt vor allem historische Automobile und Zweiräder.

+ 1100 Eröffnungs-Pk (Internationalen Congress Center Stuttgart

22:15 DEU: Bundeskanzler Scholz in der ZDF-Sendung Maybrit Illner zum Thema "Krieg, Krisen, Koalition - wie gut führt der Kanzler?"

IND: Treffen der G20-Finanzminister in Bengaluru u.a. mit Bundesfinanzminister Lindner, Bundesbank-Präsident Nagel, EZB-Präsidentin Lagarde (bis 25.2.23)

Hinweis

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

