Im Dax zeichnet sich am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern kaum Bewegung ab. Der X-Dax für den deutschen Leitindex signalisierte am Gründonnerstag eine Stunde vor dem Xetra-Beginn eine unveränderte Eröffnung bei 15 520 Zählern. Vor zwei Tagen hatte der Dax bei 15 736 Punkten einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Donnerstag mit minus 0,1 Prozent erwartet.

US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Korrektur fortgesetzt, während der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagniert. US-Konjunkturdaten hatten zuletzt enttäuscht, die Zinsanhebungserwartungen wurden dadurch gedämpft. Im Fokus steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Karfreitag, auf den die Märkte aber erst nach Ostern reagieren können.

Einzelwerte im Überblick

Unternehmensseitig stehen am deutschen Markt kurz vor Ostern Gerresheimer mit Quartalszahlen im Blick. Eine starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas trieben zum Jahresstart an. Der Konzern halte seine starke Wachstumsdynamik aufrecht, sagte ein Händler. Ein schwacher freier Barmittelfluss könnte jedoch Gewinnmitnahmen auslösen. Auf Tradegate standen Gerresheimer vorbörslich zuletzt 0,4 Prozent höher zum Xetra-Schluss.

BMW gaben auf Tradegate vorbörslich um 0,9 Prozent nach zum Xetra-Schluss. Es belastete ein gestrichenes Kaufvotum von Goldman Sachs.

Symrise hingegen gewannen 1,4 Prozent nach einem positiven Urteil von JPMorgan. Beim Aromenhersteller sei die Ergebniswende in Sicht, hieß es.

Die Titel des Leasingspezialisten Grenke legten nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 2,8 Prozent zu.

WallStreet: Dow stark, Tech schwach

Abgesehen vom Dow Jones Industrial haben die US-Börsen am Mittwoch an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Schwache Daten des privaten Jobdienstleisters ADP und die Stimmung im Dienstleistungssektor trugen zu den Konjunktursorgen bei. Der Dow Jones Industrial profitierte etwas von steigenden Konsumgüter- und Gesundheitswerten, die in den anderen Indizes weniger Gewicht haben. Mit einem Anstieg um 0,24 Prozent auf 33 482,72 Punkte blieb das Kursbarometer der Wall Street auf Tuchfühlung zum höchsten Niveau seit sechs Wochen, auf dem es zuletzt angekommen war.

Trüber sah es im Technologiesektor aus: Der Nasdaq 100, der am Vortag den höchsten Stand seit August erreicht hatte, rutschte unter die Marke von 13 000 Punkten. Über die Ziellinie ging er 1,01 Prozent tiefer bei 12 967,20 Punkten.

Asien: Schwache Märkte

Die Aktienmärkte in Asien haben am Donnerstag schwächer tendiert. Die eher mauen Vorgaben aus den USA dämpften auch in Asien die Stimmung. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,3 Prozent.

Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen büßte 0,3 Prozent ein. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel unterdessen nur leicht um 0,05 Prozent.

Eurokurs wenig verändert zum US-Dollar

Der Kurs des Euro hat sich vor den Osterfeiertagen nur wenig bewegt und sich knapp unter 1,09 US-Dollar gehalten. Am Donnerstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0893 Dollar gehandelt und damit geringfügig tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0940 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter gehen im Handelsverlauf von einem etwas stärkeren Dollar aus, was den Euro leicht belasten dürfte. Kursverluste an den Aktienmärkten in Asien haben die Risikofreude der Anleger gedämpft und der als sicher geltenden US-Währung leichten Auftrieb verliehen.

Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Devisenmarkt für Impulse sorgen könnten. Am Nachmittag könnten wöchentliche Daten zur Lage auf dem US-Arbeitsmarkt für mehr Bewegung sorgen. An diesem Freitag folgt dann der offizielle Monatsbericht der Regierung. Dieser wird auch von der US-Notenbank mit Blick auf die Inflationsentwicklung stark beachtet.

Euro/USD 1,0892 -0,12%

USD/Yen 131,21 -0,08%

Euro/Yen 142,87 -0,19%

Renten

Bund-Future 137,23 +0,08%

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag weiter leicht gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,47 US-Dollar. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 58 Cent auf 80,03 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt, die am Vortag einsetzte und sich nun fortsetzte. In der ersten Wochenhälfte waren die Notierungen für Rohöl noch deutlich gestiegen, und auch auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen stark nach oben. Seit Montag hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar je Barrel verteuert. Hintergrund ist eine überraschende Drosselung der Fördermenge durch Staaten des Ölverbunds Opec+, die am Wochenende angekündigt wurde.

Mittlerweile konnten die Ölpreise die dritte Woche in Folge zulegen. Zuletzt wurden sie auch durch die Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Mittwoch hatte die US-Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 3,7 Millionen auf 470,0 Millionen Barrel gesunken waren. Analysten wurde von der Stärke des Rückgangs überrascht.

Brent 84,52 -0,46 USD

WTI 80,11 -0,50 USD

Umstufung von Aktien

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ABOUT YOU AUF 4,50 (4,70) EUR - 'UNDERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 62 (65,30) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 25 (25,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 130 (123) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 145 (117) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT BMW AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 109 (113) EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 62 (65) EUR - 'SELL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 96 (99) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 149 (150) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN HEBT SYMRISE AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 115 (110) EUR

JPMORGAN SETZT VITESCO, HIKMA, FAURECIA IN 'SMID STRATEGY MODEL PORTFOLIO'

WDH/DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT GRENKE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 33 EUR

WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 8,80 (8,50) EUR - 'NEUTRAL'

JPMORGAN SENKT MOSAIC AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 46 (60) USD

JPMORGAN SENKT COMERICA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 44 (75) USD

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HERMES AUF 1765 (1750) EUR - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4890 (5100) PENCE - 'OVERWEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 2170 (2220) P - 'EQUAL WEIGHT'

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSUS AUF 84,90 (88) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NOVO NORDISK AUF 950 (810) DKK - 'HOLD'

EXANE BNP SENKT UNIVERSAL MUSIC AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 19 EUR

GOLDMAN HEBT FERRARI AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 260 (181) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 690 (685) EUR - 'BUY'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 21 (19) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT VOLVO CARS AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 41 (46) SEK

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RENAULT AUF 38 (39) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 32,40 (35,60) CHF - 'BUY'

HSBC SENKT TELENET AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 22 (15) EUR

JPMORGAN HEBT GIVAUDAN AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 3100 (2840) CHF

RBC SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 680 (700) EUR - 'OUTPERFORM'

STIFEL HEBT ACCOR AUF 'BUY' - ZIEL 35 EUR

UBS SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 530 (544) CHF - 'BUY'

WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 64 (61) EUR - 'UNDERPERFORM'

WDH/GOLDMAN HEBT SPIRENT AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 170 (175) PENCE

WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SODEXO AUF 110 (105) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen

14:15 CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/23

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 03/23

08:00 DEU: Industrieproduktion 02/23

08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude 02/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 01/23

08:00 SWE: Industrieaufträge 02/23

08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 02/23

08:30 HUN: Handelsbilanz 02/23 (vorläufig)

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 03/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:00 USA: IWF-Chefin Kristalina Georgieva Rede Frühjahrstagung

16:00 USA: Fed-Präsident von St. Louis, Bullard, hält eine Rede

Sonstige Termine

CHN/FRA/EUR: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfängt Frankreichs Präsidenten, Dreier-Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen

+ 0930 Treffen Macron mit Xi Jinping

+ 1130 Pk Macron mit Xi Jinping

+ 1220 Trilaterales Treffen Macron, von der Leyen und Xi Jinping

+ 1400 Pk von der Leyen

Redaktion onvista/dpa-AFX