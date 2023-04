Der Dax dürfte am Mittwoch im Nachgang der Wall Street nochmals nachgeben. Eine Stunde vor dem Xetra-Beginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 15.823 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone dürfte 0,4 Prozent schwächer starten.

In New York hatten am Vortag erneut Sorgen um den Bankensektor die Kurse belastet. Die hiesigen Börsen dürften dies nun nachvollziehen, denn die meisten Verluste gab es in den USA erst nach dem europäischen Handelsschluss.

Unterhalb der 16 000-Punkte-Marke im Dax und dem Rekordhoch von 16.290 Zählern fehlen den Anlegern weiter die Kaufargumente.

Die Kaufbereitschaft am deutschen Aktienmarkt ist derzeit gering. Größere Abgabebereitschaft gibt es bislang aber nicht - trotz zum Teil enttäuschender Bankbilanzen und der wieder größer gewordenen Konjunktursorgen.

Berichtssaison geht weiter

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auch hierzulande stärker auf Quartalsberichte, im Dax zum Beispiel vom Konsumgüterkonzern Beiersdorf, vom Aromenhersteller Symrise und vom Triebwerksbauer MTU.

Im MDax steht der Sportartikelhersteller Puma SE mit Zahlen im Blick und im Nebenwertebereich der Batteriekonzern Varta sowie der Strahlentechnik-Spezialist Eckert & Ziegler.

Eine starke Nachfrage nach Zusätzen für Heimtiernahrung, Getränken und Süßspeisen sowie Preiserhöhungen bescherten Symrise zum Jahresstart ein kräftiges Umsatzwachstum. Vorbörslich auf Tradegate legten die Titel um 0,6 Prozent verglichen mit dem Xetra-Schluss zu.

Auch Beiersdorf startete dank des gut laufenden Hautpflegegeschäfts mit den Marken Nivea und Eucerin mit Zuwächsen in das neue Geschäftsjahr. Die Umsätze legten im ersten Jahresviertel in allen Regionen zu. Auf Tradegate standen die Titel 1,1 Prozent höher.

Vonovia beschafft sich eine Milliarde Euro mit dem Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an einem Immobilienportfolio von Südewo an eine von Apollo verwaltete Gesellschaft. Die Transaktion bewertete das Südewo-Portfolio mit 3,3 Milliarden Euro, Schulden und Barmittel nicht eingerechnet. Dies bedeute einen Abschlag von weniger als fünf Prozent auf den fairen Wert zum Jahresende 2022. "Nicht der große Wurf, aber ein Schritt in die richtige Richtung", kommentierte ein Händler. Vorbörslich auf Tradegate gewannen Vonovia 2,2 Prozent zum Xetra-Schluss.

Der in der Krise steckende Batteriehersteller Varta schloss das Jahr 2022 mit einem herben Verlust ab. Auf Tradegate ging es am Mittwoch vorbörslich um 1,7 Prozent bergab zum Xetra-Schluss. Anleger sollten den Papieren fern bleiben, riet ein Börsianer.

Wall Street: Krise um First Republic Bank entfacht weitere Sorgen

In die US-Börsen ist am Dienstag nach einem weitgehend stabilen Verlauf Druck gekommen. Anleger zeigten sich zunehmend nervöser angesichts der nachbörslich erwarteten Zahlen der Techgiganten Microsoft und der Google-Mutter Alphabet. Der Quartalsbericht der US-Regionalbank First Republic entfachte außerdem erneut Sorgen um den US-Bankensektor.

Zudem enttäuschte der Paketdienst UPS mit einem vorsichtigeren Ausblick. Eine deutliche Eintrübung der Verbraucherstimmung im April tat ein Übriges. Der Dow Jones gab um 1,02 Prozent auf 33.530,83 Punkte nach.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Japan sank der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel um 0,9 Prozent. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,15 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong legte hingegen um 0,6 Prozent zu.

Renten

Bund-Future 135,15 -0,14%\°

Devisen: Euro notiert weiter unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0980 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Das Mitte April markierte Hoch seit gut einem Jahr liegt nicht weit entfernt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1022 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte stehen abermals einige Wortmeldungen aus den Reihen der EZB auf dem Programm. An den Finanzmärkten wird derzeit verstärkt auf geldpolitische Äußerungen geachtet, weil der kurzfristige Kurs der EZB nicht ganz klar ist. In der kommenden Woche treffen sich die Währungshüter zu ihren regelmäßigen Beratungen. Eine kleinere Zinsanhebung scheint aktuell ebenso möglich zu sein wie eine größere Anhebung.

Euro/USD 1,0981 0,08

USD/Yen 133,5660 -0,17

Euro/Yen 146,6755 -0,08\°

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen und haben damit einen kleinen Teil ihrer Vortagsverluste ausgeglichen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 81,22 US-Dollar. Das waren 45 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 53 Cent auf 77,60 Dollar.

Die Erdölpreise haben sich mit der Richtungssuche zuletzt etwas schwergetan. Tendenzielle Belastung kommt von anhaltenden Konjunktursorgen, vor allem mit Blick auf die weltgrößte Volkswirtschaft USA. Unterstützt werden die Ölpreise hingegen durch Produktionskürzungen großer Ölförderländer wie Saudi-Arabien. Unter dem Strich gleichen sich diese gegenläufigen Faktoren derzeit in etwa aus.

Brent 81,10 0,33 USD

WTI 77,51 0,44 USD\°

