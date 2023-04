Microsoft: Quartalszahlen geben der Aktie Auftrieb

Kurz nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen schießt die Aktie von Microsoft ca. fünf Prozent ins Plus und notiert bei 290 US-Dollar. Doch was macht Anleger so optimistisch?

Quartalszahlen schlagen Analysteneinschätzungen

Wesentlicher Grund für den allgemeinen Optimismus der Investoren dürfte das Übertreffen des Analystenkonsens bei allen wesentlichen Kennzahlen für das Q1 2023 gewesen sein.

Kennzahl Gemeldet Erwartet Umsatz (in Mrd. USD) 52,86 51,03 Cloud-Umsatz (in Mrd. USD) 28,5 28,2 EPS (in USD) 2,45 2,24

So fiel der Umsatz mit einem Wachstum von sieben Prozent im Vorjahresvergleich um rund 1,8 Mrd. USD höher aus, als Marktbeobachter geschätzt hatten. Auch der wichtigste Wachstumsbereich des Unternehmens, die Cloud, wuchs mit einem Umsatz von 28,5 Mrd. USD rund 300 Mio. USD stärker als erwartet.

Prognose lässt noch auf sich warten

Aber auch der Gewinn schlug die Erwartungen, woraufhin Investoren das Papier im nachbörslichen Handel über die Marke von 290 USD hoben. Allerdings gibt es noch einen Wermutstropfen, denn der Bereich Personal Computing, der unter anderem den Vertrieb Windows enthält, ging erneut deutlich um neun Prozent zurück.

Außerdem sollten Anleger sich noch nicht zu früh über die Kursgewinne freuen, denn eine Prognose hat der Konzern noch nicht veröffentlicht. Diese wird laut Aussage des Managements erst im Analysten-Call um 23:30 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben.

Fazit:

Mit den bisherigen Ergebnissen und dem erstaunlichem Wachstum bestätigt Microsoft seine bisherige Jahresperformance und macht Aktionären Hoffnung auf mehr, was auch den Kurssprung erklärt. Allerdings bleibt offen, ob für Anleger von den nachbörslichen Gewinnen morgen noch etwas übrig bleibt, denn der Ausblick des Unternehmens steht noch aus.