Der Dax dürfte seine Stärke nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag zunächst behaupten. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Beginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,1 Prozent auf 15.943 Punkte. Die runde Marke von 16.000 Punkten rückt wieder in die Nähe. Im April hatte der Dax letztlich rund 1,9 Prozent gewonnen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird am Dienstag kaum verändert erwartet.

Woche der Notenbanken

Am Mittwoch stehen in den USA und am Donnerstag in der Eurozone Leitzinsentscheidungen an. Dabei dürfte sich die US-Notenbank Fed erneut mit 0,25 Prozentpunkten begnügen. Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte einen Gang herunterschalten, auch wenn einige Ratsmitglieder versuchten, einen weiteren großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte im Spiel zu halten.

Einzelwerte im Überblick

Bei der Übernahme der Software AG kommt es wohl zu einem Bieterwettbewerb. Der Finanzinvestor Bain Capital hat inzwischen einen Anteil von mehr als zehn Prozent aufgebaut. In der Vorwoche hatte der US-Investor Silver Lake mitgeteilt, die Software AG übernehmen zu wollen zum Preis von 30 Euro je Aktie in bar. Am Montag notierten Software AG auf Tradegate 1,6 Prozent höher zum Xetra-Schluss auf nun 31,40 Euro.

Der Autozulieferer Stabilus profitierte im zweiten Geschäftsquartal von einer anziehenden Autoproduktion in Europa und einem guten Industriegeschäft in Nordamerika. Einige Analysten hatten aber mit einem noch besseren Abschneiden gerechnet. Die Jahresprognosen bestätigten die Koblenzer. Vorbörslich ging es auf Tradegate um 2,2 Prozent nach unten.

Minimale Verluste an der Wall Street

Die US-Börsen haben sich am Montag im relativ impulsarmen Handel kaum vom Fleck bewegt. In Asien und Europa blieben die meisten Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen und an der Wall Street herrschte nicht zuletzt auch deshalb Zurückhaltung, da am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ansteht. Schwache Konjunkturdaten aus China und überwiegend positive aus den USA sorgten auch nicht für eine klare Richtung.

Dagegen fand die Übernahme der First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan ein positives Echo am Markt. Der Dow Jones Industrial, der zum Start in den Mai zunächst mit moderaten Gewinnen an seinen guten Lauf im April anknüpfte und dabei den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten erreichte, gab letztlich 0,14 Prozent auf 34.051,70 Punkte nach.

Der marktbreite S&P 500 trat mit minus 0,04 Prozent auf 4.167,87 Zähler auf der Stelle. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent auf 13.231,47 Punkte abwärts.

Asiens Börsen uneinheitlich

Vor den wichtigen Notenbank-Entscheiden in dieser Woche sind die Anleger an den Asien-Börsen am Dienstag vorsichtig geblieben. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel moderat um 0,2 Prozent zu, während es für den Hang-Seng-Index in Hongkong knapp um 0,1 Prozent nach oben ging. In China wird erst am Donnerstag wieder gehandelt. Der S&P ASX 200 in Australien reagierte mit einem Abschlag von etwa einem Prozent auf eine Zinserhöhung durch die Notenbank des Landes.

Renten

Bund-Future 134,60 -0,74%

Devisen: Eurokurs legt etwas zu - Kräftige Kursgewinne beim Australischen Dollar

Der Kurs des Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Er hat damit einen Teil der Kursverluste vom Vortag wieder wettmachen können. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0984 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0981 Dollar festgesetzt.

Zu Beginn der Woche hatten besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten dem Dollar Auftrieb verliehen, und der Euro fiel im Feiertagshandel deutlich bis auf 1,0964 Dollar. Ein Indikator für die Stimmung in den amerikanischen Industrieunternehmen war überraschend stark gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf dürfte das Interesse der Anleger am Devisenmarkt weiter auf Konjunkturdaten gerichtet bleiben. Unter anderem werden am Vormittag Stimmungsdaten aus den Industrieunternehmen der Eurozone erwartet.

Mit deutlichen Kursgewinnen reagierte der australische Dollar am Morgen auf eine Zinserhöhung durch die Notenbank des Landes. Die Zentralbank hat den Leitzins überraschend um 0,25 Prozentpunkte auf 3,85 Prozent angehoben. Der Markt hatte einen unveränderten Leitzins erwartet.

Euro/USD 1,0989 +0,12%

USD/Yen 137,75 +0,18%

Euro/Yen 151,41 +0,31%

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli unverändert 79,31 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Juni stieg geringfügig um zwei Cent auf 75,68 Dollar.

Damit haben sich am Ölmarkt die Kursverluste vom Wochenauftakt vorerst nicht weiter fortgesetzt. Zuletzt hatten Sorgen vor einer schwächeren konjunkturellen Entwicklung in China die Ölpreise belastet. Seit Beginn des Jahres hat sich Rohöl aus der Nordsee etwa sechs Dollar je Barrel verbilligt, obwohl Staaten der Ölallianz Opec+ eine Senkung der Fördermenge ab Mai angekündigt haben.

Brent 79,33 +0,02 USD

WTI 75,67 +0,01 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 63 (62) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 9,50 (10) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VARTA AUF 25 (29) EUR - 'HOLD'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 7 (7,10) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 200 (187) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 500 (508) EUR - 'BUY'

- WDH/DEUTSCHE BANK HEBT SGL CARBON AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 13 (9,30) EUR

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR DWS AUF 34,00 (34,40) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 92 (90) EUR - 'OUTPERFORM'

- WDH/GOLDMAN SENKT EXXONMOBIL AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 125 USD

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 189 (173) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 175 (170) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STMICRO AUF 65 (64) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS STARTET FERRARI MIT 'EQUAL WEIGHT' - ZIEL 250 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIR LIQUIDE AUF 165 (150) EUR - 'HOLD'

- CREDIT SUISSE STARTET SGS MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 100 CHF

- HSBC HEBT RIGHTMOVE AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 645 (530) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 105 (100) CHF - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT STORA ENSO AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 12,60 (13,30) EUR

- JPMORGAN HEBT UPM-KYMMENE AUF 'OVERWEIGHT' (UW) - ZIEL 32,20 (32,30) EUR

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 8,50 (8,00) EUR - 'OUTPERFORM'

Termine Unternehmen

05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen

07:00 NLD: DSM, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:15 DEU: Traton SE, Q1-Zahlen (detailliert) (9.00 Pk)

10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung

12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q1-Zahlen

13:00 USA: Dupont de Nemours, Q1-Zahlen

14:00 USA: Uber Technologies, Q1-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen

22:20 USA: Ford Motor Co, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

AUT: ams-Osram AG, Q1-Zahlen

FRA: Imerys, Q1-Zahlen

USA: Edison International, Q1-Zahlen

USA: Cummins, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 04/23

Termine Konjunktur

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheidung

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 03/23

09:00 CHE: Seco: Verbrauchervertrauen Q2/23

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 04/23

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/23 (2. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/23 (vorläufig)

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/23

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/23 (endgültig)

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

DEU: Beginn Petersberger Klimadialog - ausgerichtet von Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten

+ 1000 Doorstep mit Außenministerin Annalena Baerbock

+ 1030 Eröffnungssegment mit einer Videobotschaft von VN-Generalsekretär António Guterres und Reden u.a. von Außenministerin Annalena Baerbock,

dem ägyptischen Außenminister Sameh Shoukry (Vorsitz COP27) und dem designierten COP28-Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate Sultan Al Jaber

+ 1400 Rede Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze

10:00 DEU: Online-Pk von Bitkom "Digital Finance - Wie digital ist die deutsche Finanzbranche?" mit dem Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder

11:30 DEU: Grundsteinlegung Chemical Innovation Plant (CIP) Boehringer Ingelheim mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

12:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei Eröffnung von neuem BLG-Logistikzentrum C3

13:00 DEU: Spatenstich für Smart Power Fab in Dresden - mit Bundeskanzler Olaf Scholz

13:00 DEU: EZB-Konferenz zur Bankenaufsicht (hybrid). Mit einer Eröffnungsrede des Chefs der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria. Themen der Konferenz sind unter anderem Klimarisiken, digitale Transformation und finanzielle Innovationen aus Sicht der Aufsicht.

15:00 DEU: Pk Bundesfinanzminister Christian Lindner nach der Sitzung des Stabilitätsrates

Hinweis

CHN: Feiertag, Börse geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX