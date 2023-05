Die Unsicherheiten angesichts des drohenden Zahlungsausfalls der USA halten den Dax auch am Mittwoch weiter im Zaum. Freuen dürften sich die Anleger aber über positive Unternehmensnachrichten aus dem Dax.

Der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Börsenstart eine kaum veränderte Eröffnung mit 15.900 Punkten. Seit knapp zwei Wochen kommt das Barometer in Sichtweite des Jahreshochs von 16.011 Punkten kaum vom Fleck.

US-Präsident Joe Biden wird wegen des drohenden Zahlungsausfalls seines Landes bereits am Sonntag nach Beendigung des G7-Gipfels in Japan in die Heimat zurückkehren. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte, dass der Zahlungsausfall bereits am 1. Juni eintreten könnte. Nach einem hochrangigen Treffen zur Beilegung des US-Schuldenstreits am Montag hatte sich Biden jedoch "optimistisch" geäußert.

Einzelwerte im Überblick

Unternehmensseitig stehen hierzulande SAP und Siemens mit höheren Prognosen im Rampenlicht. Die Papiere des Softwarekonzerns kletterten im vorbörslichen Handel auf Tradegate allerdings kaum nach oben im Vergleich zum Xetra-Schluss. Ein Händler hält Gewinnmitnahmen nach dem Lauf der Aktien für möglich. Letztlich hätten die höheren Mittelfristziele auch nicht mehr so sehr überrascht.

Bei den Titeln des Technologiekonzerns Siemens belief sich das vorbörsliche Plus auf Tradegate auf 1,3 Prozent, Analysten von Goldman Sachs sprachen von einem soliden zweiten Geschäftsquartal, mit dem Siemens die Erwartungen deutlich übertroffen habe.

USA: Dow im Minus, NASDAQ 100 robust

Die anhaltende Hängepartie im US-Schuldenstreit hat die Wall Street am Dienstag spürbar belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 1,01 Prozent auf 33.012,14 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,64 Prozent auf 4.109,90 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 rettete ein Plus von 0,09 Prozent auf 13.426,01 Punkte ins Ziel.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch ein durchwachsenes Bild abgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg erstmals seit September 2021 wieder über die 30.000-Punkte-Marke, indem er zuletzt 0,77 Prozent auf 30.073,07 Punkte zulegte. Ein besser als erwartetes Wirtschaftswachstum im ersten Quartal nährte dort den Optimismus für Aktien. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai verlor jedoch 0,35 Prozent auf 3964,21 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank zuletzt um 0,56 Prozent auf 19.865,67 Punkte.

Renten

Bund-Future 135,42 +0,01%

Devisen: Euro stabilisiert sich in enger Handelsspanne knapp unter 1,09 Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum bewegt. Ein Euro kostete zuletzt 1,0864 Dollar und damit so viel wie am Dienstagabend. Damit stabilisiert sich der Kurs nach dem Rückgang Ende vergangener Woche weiter in der engen Handelsspanne zwischen 1,0850 Dollar und 1,0900 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt an Dienstagnachmittag auf 1,0881 (Montag: 1,0876) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9190 (0,9195) Euro gekostet.

Am Mittwoch stehen nach Einschätzung von Experten am Vormittag keine Daten an, die den Devisenmarkt stark bewegen könnten. Auch am Nachmittag ist es relativ ruhig. Um 14.30 Uhr wird Zahl der Baubeginne und -genehmigungen in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Aber auch die dürften den Markt nicht so stark bewegen. Zudem gärt weiter der US-Schuldenstreit, der derzeit allerdings noch kaum Folgen für die Devisenkurse hat.

"Wie erwartet sind die Spitzengespräche über eine Anhebung der US-Schuldengrenze ohne Einigung geblieben", hieß es in einem Marktkommentar der Commerzbank. "Am Devisenmarkt ist hinsichtlich der näherrückenden Schulden-Deadline keine Aufregung erkennbar." Je länger allerdings die Lösung auf sich warten ließe, desto stärker dürfte die Stimmung in den USA darunter leiden.

"Da das eher für eine weitere Abkühlung der Konjunkturdynamik sprechen würde, dürfte dies aus Sicht des Marktes eher die Erwartungen baldiger Fed-Zinssenkungen stärken und damit den Dollar tendenziell belasten", schrieb die Commerzbank-Expertin Esther Reichelt in der Studie.

Euro/USD 1,08643 +0,01%

USD/Yen 136,5805 +0,15%

Euro/Yen 148,385 +0,14%

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel nachgegeben und damit die Verluste vom Vortag ausgeweitet. Auf Wochensicht sind damit wieder fast alle Gewinne vom Montag aufgezehrt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,42 US-Dollar und damit 49 Cent oder 0,65 Prozent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 44 Cent oder 0,62 Prozent auf 70,41 Dollar. Mittelfristig liegen die Ölpreise damit am unteren Ende der Handelsspanne der vergangenen Monate.

Brent 74,93 +0,02 USD

WTI 70,84 -0,02 USD

