Bitcoin Kurs fällt unter 26.000 Dollar – tiefster Stand seit März

Der Bitcoin (USD) rutscht am Montagabend unter die runde 26.000-Dollar-Marke und damit zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Mitte März. Dass die weltweit größte Kryptowährungsbörse im Visier der US-Regulierungsbehörde SEC ist, macht Anleger zusehends nervös. Am Dienstagmorgen notiert das nach Marktgröße wichtigste Krypto Asset bei rund 25.700 Dollar und damit vier Prozent niedriger.

Regulatorische Unsicherheiten belasten Gesamtmarkt – Anleger auf der Hut

Hintergrund für die Kursverluste sind die jüngsten Entwicklungen rund um Binance. Bereits im März 2023 hatte die Behörde CFTC Klage gegen die Börse eingereicht – nun ist es die Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission. „Zhao und die Binance-Unternehmen sind in ein umfangreiches Netz von Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Umgehung des Gesetzes verwickelt“, so SEC-Chef Gary Gensler laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Nach dem Zusammenbruch der drittgrößten Krypto-Börse FTX aus dem vergangenen Jahr wirft die SEC ein schärferes Auge auf den Krypto-Sektor.