Heute Abend um 20 Uhr MEZ wird die Fed ihren Zinsentscheid bekannt geben. Eine große Mehrheit der Marktteilnehmer und Ökonomen rechnet damit, dass die Währungshüter nach zehn Zinserhöhungen in Folge zunächst eine Zinspause einlegen werden.

Es ist heute wieder einer dieser Börsentage, die erst abends richtig beginnen.

Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 16.226 Punkten eine fast unveränderte Eröffnung. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex den höchsten Stand seit etwa drei Wochen erreicht. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte am Mittwochmorgen 0,1 Prozent tiefer starten.

Mindestens ebenso wichtig wie die Zinsentscheidung dürften Aussagen zum weiteren geldpolitischen Kurs werden. Es wird erwartet, dass die Fed im Juli wieder eine Zinserhöhung in Betracht ziehen könnte. Laut der Commerzbank preist der Markt für den heutigen Mittwoch eine Zinserhöhung nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 13 Prozent ein, im Juli dann aber mit 72 Prozent.

Weitere Kursgewinne in den USA

Die US-Börsen haben am Dienstag an ihren guten Wochenstart angeknüpft. Positiv aufgenommene Inflationsdaten untermauerten die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihren Leitzins unverändert lassen wird. Der Leitindex Dow Jones Industrial verabschiedete sich mit einem Plus von 0,43 Prozent auf 34.212,12 Punkte aus dem Handel, nachdem er zeitweise so hoch wie zuletzt im Februar notiert hatte. Im bisherigen Jahresverlauf hinkt er den anderen wichtigen Indizes aber weit hinterher. Die Inflation in den USA hat sich im Mai noch etwas deutlicher abgeschwächt als von Analysten erwartet.

Überwiegend Gewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. Die grundsätzlich weiter freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank sorgte für Rückenwind. In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte hingegen 0,1 Prozent ein, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai um 0,5 Prozent zulegte.

Renten

Bund-Future 133,41 0,04%

Devisen: Euro stabil bei knapp 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel stabil präsentiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0785 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0793 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte blicken die Anleger gespannt nach Washington. Dort gibt am Abend die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Experten erwarten überwiegend, dass die Währungshüter ihren scharfen Straffungskurs der vergangenen 15 Monate nicht fortsetzen. Für eine Zinspause sprechen etwa die tendenziell rückläufige Inflation und die schwächelnde Konjunktur.

Fraglich ist, ob die Zinsanhebungen damit vorerst beendet wären - oder vielleicht schon bald wieder aufgenommen werden. Fachleute sind sich hier nicht ganz einig. Fed-Chef Jerome Powell dürfte nach der Zinssitzung mit entsprechenden Fragen konfrontiert werden.

Euro/USD 1,0790 -0,03

USD/Yen 140,1155 -0,07

Euro/Yen 151,1815 -0,11\°

Die Ölpreise haben am Mittwoch ihr Vortagesplus leicht ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,57 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 16 Cent auf 69,58 Dollar.

Die Stimmung am Erdölmarkt hat sich zuletzt etwas gebessert. Ausschlaggebend ist die Hoffnung, dass sich China gegen die derzeitige Konjunkturschwäche stemmt. Am Dienstag hatte die Zentralbank der Volksrepublik einen kurzfristigen Leitzins reduziert. Zudem berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unlängst über Pläne zu einem größeren Konjunkturpaket der Regierung. China ist einer der größten Energieverbraucher der Welt.

Die Konjunkturschwäche in China, aber auch in den USA, hat die Rohölpreise in den vergangenen Wochen belastet. Verglichen mit dem Jahresbeginn notieren die Ölpreise derzeit etwa zehn Prozent niedriger. Produktionskürzungen großer Förderländer wie Saudi-Arabien hatten ihre preisstützende Wirkung zuletzt tendenziell verfehlt, auch wegen der hohen Ölproduktion Russlands.

Brent 74,41 0,12 USD

WTI 69,45 0,03 USD\°

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG STARTET PORSCHE SE MIT 'BUY' - ZIEL 76 EUR

- MORGAN STANLEY SENKT COMPUGROUP AUF 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 41 EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 375 (250) USD - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ESTEE LAUDER AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 243 USD

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 402 (412) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ASTON MARTIN AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 300 (160) PENCE

- JPMORGAN SENKT NORDEA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 130 (150) SEK

- JPMORGAN SENKT SWEDBANK AB AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 205 (230) SEK

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ESSITY AUF 270 (285) SEK - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT ESSITY AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- RBC SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 69 (73) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT WIZZ AIR AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 4300 (3400) PENCE

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 05/23

08:00 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (endgültig) (11.00 Bilanz-Pk)

10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung

10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung, Köln

10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Instone Real Estate, Hauptversammlung

10:00 LUX: Global Fashion Group, Hauptversammlung, Luxemburg

10.30 DEU: auto.de, Hauptversammlung, Leipzig

11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung, München

14:00 USA: Blackrock, Investor Day

15:00 USA: Altice USA, Hauptversammlung

15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung

17:00 DEU: Hugo Boss, Investor Day

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

GBR: Shell, Capital Markets Day

Termine Konjunktur

DEU: Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht 06/23

07:00 FIN: Verbraucherpreise 05/23

08:00 GBR: Industrieproduktion 04/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 04/23

08:00 GBR: BIP 04/23

08:00 SWE: Verbraucherpreise 05/23

10:00 FRA: Internationale Energieagentur (IEA) Monatsbericht 06/23

11:00 EUR: Industrieproduktion 04/23

12:00 PRT: Verbraucherpreise 05/23

14:30 USA: Erzeugerpreise 05/23

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

Sonstige Termine

DEU: Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft 2023, Berlin

Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft

+ 9.15 Uhr Auftaktrede Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung

+ 15.00 Uhr Debatte über die Energiekrise unter anderem mit Wirtschaftsminister Robert Habeck und Eon-Chef Leonhard Birnbaum

10:00 DEU: Diskussion Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zu Pflichtversicherung für Elementarschäden mit Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer

DEU: Hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2023, Berlin

Das Hauptstadtforum Gesundheitspolitik bildet den Rahmen für den Deutschen Pflegekongress, den Managementkongress Krankenhaus-Klinik-Rehabilitation und das Deutsche Ärzteforum.

+ 10.00 Eröffnung durch den bayerischen Staatsminister für Gesundheit und Pflege Klaus Holetschek (CSU)

10:00 DEU: 11. Nationaler MINT Gipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Berlin

10:00 DEU: Kabinett beschließt Nationale Sicherheitsstrategie

+ 11.00 Pk zur Nationalen Sicherheitsstrategie

+ 13.30 Statement Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz, des Ersten stellvertretenden Vorsitzenden und Vorsitzenden der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, und des Stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Johann David Wadephul

+ 18.00 Veranstaltung u.a. der Bertelsmann-Stiftung zur Sicherheitsstrategie

DEU: Beginn Messe Intersolar

+ 10.30 Pk Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) mit Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig - der Verband gibt Daten zur Entwicklung der Solartechnik in Deutschland

10:30 DEU: Hybrid-Pk des Bundesverbandes Solarwirtschaft zu den Solartechnik- und Speichermessen Intersolar Europe/ees Europe/The smarter E Europe

13:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie

+ 13.00 Eröffnung durch Bauindustrie-Präsident Peter Hübner

+ 15.45 Grußwort Bundesfinanzminister Christian Lindner

19:00 DEU: Diskussionsrunde Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zu Krieg, Energiekrise und extremen Preissteigerungen, Berlin

DEU: Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG (dritter von voraussichtlich fünf Tagen)

Redaktion onvista/dpa-AFX