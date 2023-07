Auch am Dienstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zaghaft aufwärts gehen. Knapp eine Stunde vor dem Beginn des Haupthandels signalisierte der X-Dax den Leitindex Dax 0,4 Prozent fester bei 15.735 Punkten. Die Vorgaben aus dem späten Handel an der Wall Street am Vortag sind ebenso freundlich wie die von den asiatischen Börsen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls etwas fester starten.

Die Vorgaben aus Asien und den USA sind überwiegend freundlich, was einen positiven Handelsauftakt ermöglichen sollte.

Anleger gehen damit nach einem schwachen Start in den Monat Juli wieder etwas zuversichtlicher an Aktien heran. Am Tag vor den US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte mit Spannung erwartet werden, stehen die finalen deutschen Verbraucherpreise für Juni und der ZEW-Index auf der Agenda.

Gute Nachrichten gibt es von Daimler Trucks. Der Hersteller von Nutzfahrzeugen ist nach dem bisherigen „starken“ Jahresverlauf optimistischer für Absatz, Umsatz und Gewinn in diesem Jahr. Auf der Handelsplattform Tradegate stieg der Kurs um fast vier Prozent.

Einzelwerte im Überblick

Die Papiere der Deutschen Bank fielen dagegen auf Tradegate um knapp ein Prozent, nachdem die französische Bank Societe Generale sie von „Kaufen“ auf „Halten“ gesenkt hatte.

Evotec-Aktie gewann vorbörslich zweieinhalb Prozent. Der Entwickler pharmazeutischer Wirkstoffe ist eine Kooperation mit dem Pharmariesen Bristol Myers Squibb eingegangen.

Die Berenberg Bank strich derweil die Kaufempfehlungen für die Aktien der drei Nebenwerte Cancom, Dic Asset und New Work. Die Kurse neigten vorbörslich zur Schwäche. Die Anteile von GFT Technologies gewannen dagegen fast fünf Prozent, für sie hatte die Berenberg Bank eine neue Kaufempfehlung ausgesprochen.

Wall Street im Plus

Der Dow Jones Industrial hat sich am Montag nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Sorge vor steigenden Zinsen in den USA hatte mit einem Wochenverlust von rund zwei Prozent im New Yorker Leitindex für einen tristen Auftakt in das zweite Halbjahr gesorgt. Der Dow stieg um 0,62 Prozent auf 33.944,40 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,24 Prozent auf 4.409,53 Punkte nach oben. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,06 Prozent auf 15.045,64 Punkte zu.

Auch in dieser Woche bleiben die künftigen Zinsen das beherrschende Thema. Am Montag signalisierten Vertreter der Notenbank Fed, dass die Leitzinsen 2023 weiter steigen dürften, um die Inflation dem Zielwert von zwei Prozent weiter anzunähern. Am Markt wird derzeit über die Anzahl der Zinserhöhungen gerätselt, und ob es mehr werden könnten als befürchtet.

Asien: Japan stabil, China im Plus

In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte überwiegend zugelegt. Der CSI 300,der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, gewann im späten Handel etwas mehr als ein halbes Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg der Hang-Seng-Index im dortigen Nachmittagshandel rund eineinhalb Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 trat dagegen kurz vor Handelsende auf der Stelle.

Renten

Bund-Future 131,24 +0,08%

Devisen: Euro steigt auf Zwei-Monats-Hoch

Der Euro hat am Dienstag weiter zugelegt und den höchsten Stand seit gut zwei Monaten markiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1022 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt Anfang Mai. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagabend noch auf 1,0956 Dollar festgesetzt.

Der US-Dollar ist in den vergangenen Tagen unter Druck geraten. Am Markt wird das mit der Unsicherheit über den künftigen Kurs der amerikanischen Geldpolitik erklärt. Zwar wird derzeit davon ausgegangen, dass die Fed nach ihrer Zinspause vom Juni auf ihrer nächsten Sitzung Ende Juli die Leitzinsen wieder erhöht. Wie es danach weitergeht, ist aber ungewiss. Darüber hinaus wurde der Dollar zuletzt durch rückläufige Kapitalmarktzinsen in den USA belastet.

Im Tagesverlauf dürften Anleger auf Inflationsdaten aus Deutschland und die Konjunkturumfrage des Mannheimer ZEW-Instituts achten. In den USA stehen keine entscheidenden Wirtschaftszahlen auf dem Programm.

Euro/USD 1,1018 0,16%

USD/Yen 140,74 -0,41%

Euro/Yen 155,06 -0,26%

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 78,05 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg um 39 Cent auf 73,38 Dollar.

Auftrieb erhielten die Erdölpreise bereits zum Wochenstart, als die chinesische Führung zusätzliche Schritte zur Stabilisierung des angeschlagenen Immobilienmarkts verkündete. Die konjunkturelle Erholung der global zweitgrößten Volkswirtschaft verläuft bislang enttäuschend. Viele Fachleute hatten darauf gesetzt, dass die Abkehr von den einst strengen Corona-Beschränkungen der Volksrepublik einen wirtschaftlichen Schub verleihen würde. Dies ist bisher ausgeblieben.

Auf der Angebotsseite versuchen unterdessen große Förderländer den Markt zu stabilisieren. Saudi-Arabien und Russland hatten vor gut einer Woche Schritte angekündigt, um das Angebot knapp zu halten. Seither sind die Preise um etwa drei Dollar gestiegen. Die beiden Staaten führen den großen Ölverbund Opec+ an, dem mehr als zwanzig Länder angehören.

Brent 78,14 +0,45 USD

WTI 73,46 +0,47 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 248 (239) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT GFT TECHNOLOGIES AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 40 (45) EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 35 (28) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ATOSS SOFTWARE AUF 230 (195) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT CANCOM AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 31 (37) EUR

- BERENBERG SENKT DIC ASSET AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 7 (11) EUR

- BERENBERG SENKT NEW WORK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 137 (172) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ADESSO AUF 196 (202) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ALLGEIER AUF 35 (38) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASLER AUF 18 (24) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 41 (43) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 76 (78) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 36 (49) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 77 (70) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 80 (73) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR RTL AUF 50 (54) EUR - 'BUY'

- WDH/ALSTERRESEARCH HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 57 (55) EUR - 'BUY'

- WDH/ALSTERRESEARCH STARTET NORDEX MIT 'BUY' - ZIEL 24 EUR

- WDH/JPMORGAN BELÄSST DAIMLER TRUCK AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 48 EUR

- WDH/SOCGEN SENKT DEUTSCHE BANK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 9,5 (17,0) EUR

- WDH/SOCGEN SENKT GOLDMAN SACHS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 350 (370) USD

- WDH/SOCGEN SENKT CITIGROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 50 (67) USD

- WDH/SOCGEN SENKT JPMORGAN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 160 (165) USD

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR LINDE AUF 432 (430) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR CRH AUF 60 (57) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 156 (153) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 455 (485) CHF - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ESKER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 150 (180) EUR

- BERENBERG STARTET UNIFIEDPOST MIT 'BUY' - ZIEL 6,50 EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ZURICH AUF 470 (480) CHF - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT MICHELIN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 28 (34) EUR

- JPMORGAN SETZT BANCO SABADELL AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- ODDO BHF SENKT VAT GROUP AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 380 CHF

- UBS SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3650 (3950) PENCE - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 3,75 (3,70) EUR - 'BUY'

- WDH/PANMURE STARTET REDDE NORTHGATE MIT 'BUY' - ZIEL 500 PENCE

Termine Unternehmen

07:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen

10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online)

14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Daimler Truck, Capital Markets Day in Boston/USA

DNK: Tryg, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/23

08:00 GBR: ILO Arbeitslosenquote 05/23

08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig)

10:00 ITA: Industrieproduktion 05/23

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/23

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

Sonstige Termine

10:00 DEU: Bundeskartellamt, Pressekonferenz zur Vorstellung des Jahresberichtes 2022/23 (online)

11:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. «Krankenhausgipfel Spezial» zur Krankenhausreform, Berlin

ESP: Informelle Tagung der EU-Energieminister und EU-Umweltministerinnen und -Umweltminister

LTU: Nato-Gipfel (1. Tag), Vilnius

+ 17.30 Pk Stoltenberg

+ 17.30 Treffen der Außenminister

+ 18.00 Treffen der Verteidigungsminister

Redaktion onvista/dpa-AFX