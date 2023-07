Stellar Lumens steigt in einer Woche um 70 Prozent – die Gründe

Der Krypto-Wert Stellar Lumens (XLM) bleibt weiter gefragt. Auf Wochensicht gelingt es XLM um über 70 Prozent an Wert zuzulegen. Als Katalysator für den fulminanten Preisanstieg dürfte insbesondere der jüngste juristische Siegeszug Ripple Labs gegen die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commisson) fungieren.

Gerichtsurteil in den USA als Katalysator – richtungsweisende Entscheidung denkbar

Ein historisches Gerichtsurteil in den USA hat Werten aus den hinteren Reihen wie etwa Stellar Lumens kräftigen Aufwind beschert. Im Windschatten des jüngsten Entscheids könnte nun aus preistechnischer Perspektive ein nachhaltiger Ausbruch gen Norden gelingen.

Die Bezirksrichterin Analise Torres aus New York hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass Ripple grundsätzlich kein Wertpapier sei. Jahrelang hatte das Kryptounternehmen Ripple und die SEC über die Frage gestritten, ob Krypto-Werte als Wertpapiere einzustufen sind.

Laut der Richterin seien die Token nur dann als Wertpapier zu behandeln, wenn diese institutionellen Adressen angeboten werden, nicht aber einer breiten Öffentlichkeit, hieß es. Die jüngste Entscheidung könnte als klassischer Präzedenzfall angesehen werden, was nicht zuletzt auch Stellar Lumens (XLM) in die Karten spielen dürfte.