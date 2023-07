Auf der Suche nach aussichtsreichen Aktien? Hier ist ein Tipp für dich!

Um aussichtsreiche Aktien ausfindig zu machen, gibt es eine Vielzahl von Herangehensweisen. Manche Anleger screenen nach bestimmten Kennzahlen wie einem niedrigen KGV, andere achten mittels der technischen Analyse auf den Kursverlauf und wieder andere schauen sich die Unternehmen hinter Produkten aus ihrem Alltag genauer an. Eine zusätzliche Möglichkeit, von der ich selbst gerne Gebrauch mache, möchte ich dir heute vorstellen.

Zusammensetzung von Themen-ETFs

Diese ist ganz einfach. Um auf interessante Aktien aus aussichtsreichen Bereichen aufmerksam zu werden schaue ich schlicht auf die Zusammensetzung von ETFs. Gerade bei nicht klar abgegrenzten Themen wie autonomem Fahren, Nachhaltigkeit oder Digitalisierung kommen da oft unerwartete, interessante Aktien zum Vorschein.

Ganz konkret schaue ich also zum Beispiel bei dem Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (WKN: A2QPBY) über die Internetseite des ETF-Anbieters auf die beinahe täglich aktualisierte Liste der größten Positionen, die von dem Rückenwind beim autonomen und elektrischen Fahren profitieren sollten. Neben den üblichen Verdächtigen wie Nvidia und Tesla (Position 1 und 2) befinden sich auch überraschende Unternehmen unter den Top-Positionen (Stand aller Angaben: 17.07.2023).

So belegen Apple und Alphabet Platz 3 und 4. Die Tech-Giganten sind mit ihren Softwarelösungen auf einem guten Weg den Markt für Betriebssysteme im Auto in Zukunft ähnlich stark zu dominieren, wie sie es im Smartphone-Bereich bereits tun.

Das mit Abstand am höchsten gewichtete deutsche Unternehmen in dem ETF ist keiner der klassischen Player der bedeutenden deutschen Automobilindustrie, sondern Infineon auf Platz 12. Der Halbleiterhersteller ist nach eigener Aussage der weltweit größte Lieferant von Halbleitern für die Automobilindustrie und scheint entsprechend gut positioniert um von der stetig steigenden Anzahl von Chips im Auto zu profitieren.

Beispiele zum Thema Künstliche Intelligenz

Der Blick auf die Zusammensetzung von Themen-ETFs liefert also oft einen interessanten Überblick über Profiteure von bestimmten Entwicklungen, die man sonst vielleicht übersehen hätte. Außerdem bekommt man so unterschiedliche Blickwinkel auf ein Thema. Ein gutes Beispiel hierfür ist der aktuelle Trend schlechthin: Künstliche Intelligenz.

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von ETFs, die von dem Aufstieg der Künstlichen Intelligenz profitieren möchten. Da wäre zum Beispiel der Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF 1C (WKN: A2N6LC). Dieser setzt auf die bekannten Tech-Konzerne wie Nvidia, Meta Platforms, Apple und Co.

Dann gibt es aber auch ETFs mit dem gleichen Thema, die zu ganz anderen Schlüssen kommen. Der Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF (WKN: A2QPBW) setzt viel stärker auf Industrierobotik. Unternehmen wie ABB, Fanuc und Yaskawa Electric Corporation zählen zu den größten Positionen. Diese Konzerne sind mit ihren Industrierobotern weltweit führend. Sie nutzen schon seit vielen Jahren Künstliche Intelligenz (im Sinne von maschinellem Lernen) um ihre Produkte noch besser zu machen.

Einen dritten Ansatz zum Thema Künstliche Intelligenz liefert der WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WKN: A2N7KX). Die größte Position ist hier das US-Fintech Upstart Holdings, welches Kreditrisiken mit Hilfe Künstlicher Intelligenz besser beurteilen möchte. Viele weitere bedeutende Positionen wie Faraday Technology, Renesas Electronics und SK Hynix gehören zur Halbleiterbranche.

Bin ich so auf eine interessant klingende Aktie gestoßen, schaue ich mir die Investor Relations Webseite des Unternehmens genauer an. So habe ich schon die ein oder andere aussichtsreiche Aktie gefunden.

Der Artikel Auf der Suche nach aussichtsreichen Aktien? Hier ist ein Tipp für dich! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Sichere dir deinen Anteil am 1,83 Billionen (!) US-Dollar-Markt: 3 Aktien, um mit der Digitalisierung ein Vermögen zu machen

Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten: Obwohl viele Growth-Aktien gecrasht sind, hat das Wachstum bei echten Innovatoren nicht aufgehört. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, sich seinen Anteil an diesem Markt zu sichern, der für die Wirtschaft einen Benefit von bis zu 1,83 Billionen (!) US-Dollar generieren kann. Aktienwelt360 hat die drei Namen parat, die sich weitsichtige Investoren jetzt günstig ansehen.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Alphabet, Apple, Meta Platforms, Nvidia und Upstart Holdings. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Alphabet, Apple, Meta Platforms, Nvidia, Tesla und Upstart Holdings.

Aktienwelt360 2023